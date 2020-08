Eerste stapavond met toegangsstop verloopt soepel

Acht minuten na het ingaan van de maatregel was het al rustiger in de Poelestraat (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

De eerste stapavond met toegansstop is zonder grote problemen verlopen. De vroegere sluiting van horeca in de stad, namelijk om 01:30 uur, zorgde wel voor wat teleurstelling bij het uitgaanspubliek.

Al iets voor 01:30 uur worden verschillende terrassen op de Poelestraat en Grote Markt opgeruimd. Als de wijzers van de Martinitoren half twee aanduiden, dan moeten de terrassen sluiten, mogen horecagelegenheden geen mensen meer binnen laten en moeten nachtwinkels en eetgelegenheden dicht.

De ondernemers houden zich er vrijdag- op zaterdagnacht strikt aan. Een paar minuten na het ingaan van de maatregel is het al een stuk rustiger in de uitgaansstraten en zijn terrassen zo goed als leeg. Ook houden portiers nieuwe gasten tegen.

Veel te vroeg

Tot frustratie van het uitgaanspubliek: 'We zijn nog maar net in de stad!', zeggen twee jongens die door de Poelestraat lopen. 'Het is heel jammer. Het is nog heel vroeg', zegt een ander groepje dat net van een terras op de Grote Markt komt.

'Groningen is juist een uitgaanscentrum en nu moeten we om half twee naar huis', zegt iemand van het groepje. 'We kunnen niet meer een club binnenkomen, want er is overal een wachtrij.'

Vrijdagnacht weinig begrip

Het uitgaanspubliek lijkt vrijdagnacht weinig begrip te hebben voor de maatregel: 'Ik denk dat je alleen maar meer chaos creëert. Het blijft op straat namelijk nog druk en iedereen staat dan dicht op elkaar in een rij, zonder dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden', vertelt iemand in het uitgaanspubliek.

'Bovendien was het in de clubs best goed geregeld. Iedereen kwam aan een tafeltje zitten. Alleen bij sommige clubs ging het verkeerd.'

Niet volledige capaciteit

Ook nachtburgemeester Merlijn Poolman houdt vrijdagnacht een oogje in het zeil. Hij merkt dat het na half twee rustiger wordt: 'Heel veel tenten hebben nu niet hun volledige capaciteit', zegt hij.

Poolman is daarom niet blij met de maatregel. 'Het wordt heel lastig voor horecaondernemers om nu een normale omzet te draaien', zegt de nachtburgemeester. 'Je zag dat een deel van het uitgaanspubliek eerder weg ging omdat ze de nieuwe maatregel toch spannend vonden. Daarnaast mogen de ondernemers hun vaste gasten nu niet meer binnen laten.'

Hij pleit vrijdagnacht daarom opnieuw voor een compensatieregeling voor horecaondernemers 'die juist nu hun best doen in moeilijke omstandigheden', aldus Poolman.

