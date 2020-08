Politie: buitenbranden Oost-Groningen vermoedelijk aangestoken (update)

De brand aan de Hoofdweg in Westerlee (Foto: De brand aan de Hoofdweg in Westerlee)

De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de handen vol gehad aan vier buitenbranden in Oost-Groningen. De branden zijn vermoedelijk aangestoken, zegt de politie.

Rond kwart over vier woedde aan de Hoofdweg in Westerlee een forse brand in een aantal strobalen. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen schuur.

Een uurtje eerder was er een bermbrand aan de Kopaf in Nieuwolda, waar volgens de brandweer hooi langs de kant van de weg vlam vatte. Ook was er nog een buitenbrand aan de Scheemderzwaag in Scheemda. Rond kwart over vijf stond bovendien een stuk akkerland aan de Pastorieweg in Nieuw Scheemda in brand.

Brandstichting

De brandweer heeft alle branden geblust. Volgens een politiewoordvoerder is er vermoedelijk sprake van brandstichting. De politie heeft onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen.



Update: het eerdere bericht is geactualiseerd met het nieuws dat de politie brandstichting vermoedt.