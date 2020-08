Tom van de Looi hoopt nog altijd te slagen bij FC Groningen

Van de Looi begint aan zijn derde seizoen als eerste-elftalspeler bij FC Groningen. Bij de club waar hij de hele jeugdopleiding doorliep en twee jaar geleden een vaste kracht was in het eerste elftal. Onder Ernest Faber en Marcel Groninger debuteerde de middenvelder tegen Willem II waar zijn vader destijds trainer was. Nadat Danny Buijs als trainer werd aangesteld, kwam Van de Looi steeds vaker op de bank te zitten en werd hij vorig seizoen aan NEC verhuurd.

Tom van de Looi met het NEC shirt (Foto: Foto: Tom van de Looi )

Het beste

‘Buijs was wel even een ander soort trainer’, vertelt Van de Looi. ‘Hij is iemand met een ander karakter en een andere persoonlijkheid dan Faber en Groninger. Dat was voor mij ook even wennen. Iemand met andere karaktereigenschappen, maar ook met een andere kijk op voetbal. In zijn eerste seizoen stonden we bij de winterstop onderaan en het ging er anders aan toe dan daarvoor. Dat vond ik soms best lastig, maar ik weet zeker dat hij altijd het beste met me voor had. Natuurlijk was het balen toen ik op de bank belandde.’

Veel geleerd

Voor zijn ontwikkeling kiest de jonge middenvelder er daarom voor om aan NEC verhuurd te worden. Iets waar hij geen spijt van heeft gehad. In Nijmegen komt hij voor het eerst in een andere omgeving te wonen en treedt daar vooral uit zijn comfortzone. ‘Bij NEC heb ik voor het eerst bij een andere profclub gespeeld. Alles was daar voor mij echt nieuw en daar heb ik ook heel veel van geleerd. Ik weet ook zeker dat mij dat de rest van mijn leven gaat helpen. Het was een interessant en leerzaam jaar waar ik de rest van mijn carrière profijt van ga hebben.’

Volwassener

In het begin speelt Van de Looi alles in Nijmegen. Tot een vervelende scheenbeenblessure roet in het eten gooit. Daardoor komt hij uiteindelijk 19 keer in actie voor NEC waarin hij één keer het net weet te vinden. ‘Mijn hoofddoel was om veel aan spelen toe te komen, dat heb ik ook bij mijn afscheid aangegeven. De Keukenkampioen Divisie is geen competitie waar je iedereen zomaar even voorbij loopt. Ik ben daar naast het voetbal veel met mijn voeding, maar ook slaapritme aan de slag gegaan. Met sportpsycholoog Paul van Zwam praatte ik veel over dat soort dingen. Daardoor ben ik volwassener geworden.’

Vast ochtendritueel

Na zijn blessure speelt de middenvelder weer een wedstrijd waarna het coronavirus uitbreekt en de competitie wordt stilgelegd. ‘Het was best een lastige periode, maar ook een periode waar je als sporter meer kan uithalen. Via Zoom had ik dan contact met de voedingscoach. Met hem overlegde ik over mijn eetpatroon en keek ik hoe ik echt het beste uit mijn dag kon halen. Dat heeft zeker geholpen. Ik heb nu een veel vaster ochtendritueel bijvoorbeeld.’

The Iceman

Daarnaast ontdekt Van de Looi de boeken van Wim Hof. De man die door het leven gaat als ‘The Iceman’ leert mensen meer uit hun lichaam te halen. ‘Ik verwacht niet dat ik door zijn methodes topscoorder of een veel betere voetballer ga worden’, zegt Van de Looi. ‘Maar ik denk wel dat ik bijvoorbeeld nog fitter kan worden. Zo probeer ik dingen uit die me verder kunnen helpen. Zo ook met de boeken van Hof. Dankzij de ademhalingsoefeningen kan ik nu bijvoorbeeld drie minuten mijn adem inhouden.’

Tom van de Looi geheel rechts tijdens een training (Foto: Foto: Andy Zuidema )

Meerdere wegen naar Rome

'Het is altijd mijn doel geweest om honderden wedstrijden voor FC Groningen te spelen, aanvoerder te worden. Dat is het doel van elke jeugdspeler, dus ook van mij. FC Groningen is ook echt mijn club. Door mijn uitleenbeurt aan NEC weet ik wel dat er meer clubs zijn, maar dat er ook meerdere wegen naar Rome leiden. Ik moet nu gaan kijken wat het beste is voor mijn ontwikkeling. Het liefst ontwikkel ik me hier, maar als er een club komt met een beter plaatje moet ik daar ook serieus naar kijken.’

Klaar

Voor nu staat Van de Looi in ieder geval voor zijn rentree bij de Trots van het Noorden. ‘Ik weet dat ik op dit moment niet de eerste nummer zes ben. Vorig jaar heeft Matusiwa het natuurlijk uitstekend gedaan, maar ik wil laten zien dat ik goed kan voetballen en volwassener ben geworden. Mochten er dingen gebeuren tijdens de voorbereiding of in het seizoen, dan ben ik er klaar voor. Ik weet dat ik op dit moment achter Matusiwa sta, maar ik hoop dat ik deze voorbereiding een eerlijke kans krijg.’