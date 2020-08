.Expeditie 1,5 meter: Op kraamvisite bij een baby-alpaca

Flip van Mal in Veelerveen is de trotse eigenaar van een baby-alpaca. Het beestje is nog maar vijf dagen oud en ter ere van de geboorte heeft Van Mal zelfs beschuit met muisjes gehaald.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Brandweerman Jacob is na 29 jaar uitgeblust

- Workshop graffiti in Stadskanaal

- Snuisteren bij het kraampje van Marian & Martin

- Buikglijden in Wagenborgen

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

