Besmette Donar-speler 'heeft geen klachten’ en ‘had geen contact met andere spelers’

‘Vrijdag hebben we nog in volle overtuiging kunnen zeggen, naar aanleiding van de informatie die we toen hadden, dat niemand positief was getest. We hadden toen al een hoop uitslagen binnen, maar nog niet allemaal dus’, zo steekt Swaving van wal.

Corona-protocol

‘We hebben samen met onze medische staf een vrij zorgvuldig corona-protocol ontwikkeld voor dit soort situaties. Als je uit een ‘oranje land’ komt, dan wordt geadviseerd om twee weken quarantaine in acht te nemen. Dat is niet verplicht, maar een dringend advies van het RIVM, als je niet test.’

‘Maar wij willen gewoon honderd procent zeker weten hoe het zit, omdat die jongens zo intensief met elkaar aan het werk gaan. Ons protocol bestaat uit dat de spelers op de dag dat ze binnenkomen, worden getest. Dan wachten we vijf dagen, en op dag zes testen we nog een keer, zodat je ook de eerste fase van het virus waarin dat nog niet detecteerbaar is, terwijl het er al wel is, kunt afvangen.’

Vijf spelers uit ‘oranje landen’

‘Wij hoefden officieel alleen maar de spelers te testen die uit ‘oranje landen’ komen. Dat geldt nu voor vijf van de tien. Dat geldt voor Jarred Ogungbemi-Jackson, Will Moreton, DaVonté Lacy, Leon Williams, omdat die in Kroatië op vakantie was en dat land is net oranje geworden, en Damjan Rudez.’

‘James is een gele speler’

‘En we hebben zes ‘gele jongens’: Nesta Agasi, Sheyi Adetunji, Kjeld Zuidema, Thomas Koenis, Willem Brandwijk en Juwann James, want die laatste woont gewoon in Zwitserland. Justin Watts is nog niet binnen. We hadden James dus niet hoeven testen, maar dat hebben we wel gedaan. We zijn dus strenger dan het RIVM. Het feit dat we het nu toch ontdekt hebben, is ook het bewijs van dat we een goed protocol hebben.’

‘Maar omdat we het dus echt honderd procent zeker wilden weten, testen we ook de jongens die uit ‘gele landen’ komen. En tot onze verrassing kregen we dus gisteren aan het begin van de avond een bericht dat Juwann James positief getest is.’

‘What a beast’

‘James heeft totaal geen klachten. Conditioneel is hij beter dan dat iemand van ons ooit is geweest.’ Voorzitter Jannes Stokroos vult aan: ‘Iemand zei bij de test zelfs: What a beast.’ Swaving vervolgt: ‘Het zou in theorie kunnen dat de klachten nog komen, maar dat verwachten ze niet.’

‘Meteen in quarantaine’

‘Hij is meteen in quarantaine gegaan. We houden in principe die veertien dagen aan. Hij is hier met zijn vrouw en dat is wel fijn dat ze hier nu met z’n tweeën zijn. We hebben gelukkig een businessclublid dat daar in de buurt woont en ervoor zorgt dat hij zijn benodigde spullen in huis krijgt. Hij moet zich nu even thuis fit zien te houden. En na die veertien dagen moet hij ook echt weer negatief testen voordat hij echt bij de groep kan.’

Besmettingsgevaar?

Nu is het de vraag in hoeverre James een besmettingsgevaar heeft gevormd rondom zijn aankomst in Groningen. Swaving legt uit. ‘De jongens die uit ‘oranje landen’ komen, die krijgen de conditionele test nog, maar de spelers uit de ‘gele landen’ (waaronder James, red.) , die zijn dus wel gewoon al door de conditietest gegaan, want die zijn net als jij en ik.’

‘Bij de conditionele test is James wel in de nabijheid van een aantal testers geweest en die worden nu onderzocht en staan in contact met de GGD. Zaterdagochtend is het contactonderzoek geweest, dus de mensen zijn ook allemaal gebeld. Dat wordt allemaal geïnventariseerd.’

‘Misschien dat James in het voorbijgaan bij de test een andere speler gezien heeft, maar niemand is dicht bij hem geweest, en zeker niet in een spelsituatie. Hij heeft ook de coach nog niet gezien, en niemand van het bestuur.’

‘Werknemers Donar blijven binnen’

‘Hij is wel opgehaald door Kim Knollema en hij is door Hayo Bijl, beide van het managementbureau, rondgereden naar de verschillende testfaciliteiten. De mensen die we uit ‘oranje landen’ hebben gehaald, die zijn allemaal met een taxi en mondkapjes enzovoort gekomen, maar James kwam uit een geel land, dus hij is gewoon opgehaald door iemand van Donar.’

‘Er is nu een advies dat Kim en Hayo vier dagen binnen moeten blijven. Dat is wat minder streng, omdat Juwann helemaal geen klachten heeft. Formeel hoeft het niet, maar het leek ons natuurlijk verstandig om dat advies wel op te volgen.’

Werkvergunningen

‘We hebben ook nog te maken met drie spelers die nog geen werkvergunning hebben. Dat duurt nu ook allemaal langer. Die spelers moeten voorlopig dingen voor zichzelf doen. Daarvan denken we dat dat binnen twee weken is afgerond. Bij James duurt dat dus ook langer, omdat hij daarvoor persoonlijk langs moet gaan. Het is jammer, want het verstoort gewoon de voorbereiding’, aldus de secretaris van Donar, Gert-Jan Swaving.

