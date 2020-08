FC Groningen in eerste oefenwedstrijd voorbij Heracles Almelo

Bij FC Groningen kreeg Azor Matusiwa de eerste helft de aanvoerdersband. De middenvelder die de laatste weken veelvuldig aangaf te willen vertrekken, stond net als Deyovaisio Zeefuik gewoon op het veld.

Daarnaast begon nieuweling Wessel Dammers in de basis bij FC Groningen. Verder ontbraken Arjen Robben, Ko Itakura en Damil Dankerlui nog bij de Trots van het Noorden.

Wessel Dammers voor het eerst in actie namens FC Groningen (Foto: Orange Pictures )

De eerste kansen van de wedstrijd waren voor Romano Postema. De achttienjarige jarige spits kreeg in de eerste minuten twee opgelegde kansen, maar wist ze niet te verzilveren.

Daarna bleef FC Groningen goed voetballen en kansen creëren, maar die mogelijkheden waren niet besteed aan Daniël van Kaam, Ramon Pascal Lundqvist en Mo El Hankouri. Na een kleine twintig minuten spelen schoot Rai Vloet de bezoekers bijna op voorsprong, maar zijn schot spatte uiteen op de paal.

De eerste helft kabbelde daarna wat voort en beide ploegen hielden elkaar gemakkelijk in evenwicht zonder nog echt gevaarlijk te worden. Vlak voor rust was Postema wederom dichtbij de openingstreffer voor de Trots van het Noorden. Na een uitstekende voorzet, laag over de grond, van Zeefuik schoot Postema de bal keihard over en miste daarmee zijn derde grote kans van de wedstrijd.

Supporters op afstand in het stadion (Foto: Orange Pictures )

In de rust bleef wisselden beide teams bijna hun gehele elftal. Alleen doelman Sergio Padt betrad ook na de pauze weer het veld. Verder maakte Görkem Can zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen. He duurde na de rust niet lang voordat FC Groningen het net wist te vinden. Invaller Kian Slor kon gemakkelijk afronden nadat Björn Meijer de bal voor hem klaar legde in het zestienmetergebied 1-0. Vorig seizoen kwam de rechtsbenige linksbuiten tot twee eredivisiewedstrijden voor FC Groningen. Toen wist hij niet het net te vinden.

Padt belangrijk

Daarna bleven beide teams wederom gemakkelijk in evenwicht, zonder echt tot grote kansen te komen. Na 65 minuten was Jeremy Cijntje namens Heracles wel dicht bij de gelijkmaker. Van een meter of drie van doelman Padt raakte hij de bal helemaal verkeerd, waardoor de doelman van FC Groningen de bal gemakkelijk kon oppakken. Even later was Padt wederom belangrijk door Burgzorg in een één op één duel van scoren af te houden.

In het restant van de wedstrijd gebeurde er verder niet veel. Op een paar speldenprikjes na werden beide ploegen niet meer gevaarlijk. Zo won FC Groningen de eerste 'corona-oefenwedstrijd', met 1-0 van Heracles Almelo. Dinsdag 11 augustus is de volgende oefenwedstrijd van FC Groningen. Dan wordt op de Oude Meerdijk tegen FC Emmen geoefend.