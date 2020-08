Aflevering 14 van de podcast Credo over Ede Staal: 'Als n magneet luipenve op mekoar of...'

Die ontmoeting was bij een Pvda-bijeenkomst in Scheemda. Ede, toen al ernstig ziek, ging er spontaan heen om zijn oude vriend weer te ontmoeten. Over deze ontmoeting schreef Ede zijn laatste verhaal voor Zuzooien op Zundagmorn.

Erik Hulsegge in gesprek met Flip Buurmeijer (Foto: RTV Noord)

Dit verhaal is echter nooit uitgezonden, omdat zijn stem te broos was en niet meer klonk als Ede. Het manuscript, half geschreven met vulpen, half getypt, is bewaard gebleven.

De bussen van de Marnedienst

Het verhaal ging over de tijd dat de bussen van de Marnedienst door het Hogeland stoven. 'Dou conductrices nog filmsterren wadden', schreef Ede.

Buurmeijer verhaalt in aflevering 14 van Credo, de podcast over het leven van Ede Staal, over de jeugdjaren in Leens, het appeltje gappen bij de achterbuurman, Ede die als klein jongetje meeliep met het muziekkorps, de fietstochten naar de school in Warffum en over die laatste bijzondere ontmoeting.

