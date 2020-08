Horeca-ondernemers 'onzeker' door nieuwe regels: 'Er werd gelijk gehandhaafd'

'Ze moesten nog een weg zoeken. Er werd ook gelijk gehandhaafd', zegt voorzitter Irene van der Velde van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Groningen. Volgens haar waren niet alle bezoekers op de hoogte van de nieuwe maatregelen. 'En dat zorgde er voor dat ondernemers soms in een lastige positie zaten.'

Toegangsstop

De Veiligheidsregio Groningen maakte afgelopen donderdag bekend dat de horeca binnen de diepenring op vrijdag- en zaterdagnacht na half twee 's nachts niemand meer binnen mag laten. Mensen die op dat tijdstip binnen zijn, mogen tot sluitingstijd blijven. De terrassen moeten om half twee sluiten en uiterlijk om twee uur leeg zijn. Ook eetgelegenheden en nachtwinkels moeten op dat tijdstip de deuren sluiten. De maatregelen zijn getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het lege terras van De Drie Gezusters zaterdagnacht (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Waarschuwing

Een dag na het afkondigen van deze regels werd meteen gecontroleerd. Zo kreeg ook eigenaar Jacob Jan Groeneweg van café Het Feest aan de Peperstraat vrijdagnacht controle. In zijn kroeg hielden enkele bezoekers zich niet aan de regels. 'Ik had net even niet gezien dat zij naast hun tafeltje stonden te dansen', vertelt Groeneweg. Hij zou te horen hebben gekregen dat zijn café zeven dagen dicht moet. 'Na veel gebel en inmenging van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groningen is dit omgezet in een waarschuwing.' Groeneweg heeft zaterdagnacht niet opnieuw controle gehad.

'Bij veranderingen heb je altijd opstartproblemen', zegt Irene van der Velde. 'We willen niet Antwerpen en Luik achterna. Het is vervelend, maar als het mis gaat, zijn we nog veel verder van huis.'

Een woordvoerder van de gemeente Groningen ontkent overigens dat waarschuwingen zijn uitgedeeld. Wel zouden enkele ondernemers zijn 'aangesproken'.

