Windhonden rennen eindelijk weer op topspeed in Leek

Zondag kon er in Landgoed Nienoord in Leek voor het eerst weer worden getraind.

Reikhalzend

Reikhalzend keken de hondeneigenaren uit naar de dag dat ze hun dieren weer op topsnelheid konden laten rennen. De afgelopen maanden was het flink behelpen geweest. Ja, er werd gelopen met de hond naast de fiets en ja, er werden lange wandelingen gemaakt... Maar dat haalt het niet bij het echte werk, waarbij snelheden tot zestig kilometer per uur worden gehaald.

Mark Wibier en Chap staan klaar voor de eerste training (Foto: Jan Been)

Coursen

Op de ijsbaan in Nienoord wordt het zogeheten coursen beoefend. Dat is een hele andere tak van sport dan het veel bekendere rennen op een ovalen baan. 'Coursen is een jurysport', legt voorzitter Alfred Nijkamp van de Windhondenvereniging Coursing Nienoord Leek uit.

Bij de wedstrijden staan drie keurmeesters langs de baan. Die geven punten voor aspecten als snelheid, souplesse en jachtinstinct Alfred Nijkamp - Windhondenvereniging Coursing Nienoord Leek

Nijkamp: 'Bij de wedstrijden staan drie keurmeesters langs de baan. Die geven punten voor aspecten als snelheid, souplesse en jachtinstinct. De hond met de meeste punten gaat er aan het einde van de dag met de beker vandoor.'

Uit het hele land

De hondeneigenaren komen uit het hele land. Ze verblijven tijdens het weekend op de camping bij het Ronostrand. Ze hebben elkaar, de honden en de hondenverhalen gemist de afgelopen maanden. Ze zijn blij dat ze elkaar weer kunnen zien.

Voor tien uur zondagochtend staan de eersten al te trappelen van ongeduld bij het toegangshek van de ijsbaan. Daar is een baan door het hoge gras gemaaid van zo'n kilometer lang. In het parcours zitten haakse bochten. In de bochten staan klossen waar de lijn langs wordt geleid. Aan die lijn zit 'de haas' aan vast. De honden achtervolgen de prooi op hoge snelheid, waarbij dus ook haakse bochten worden gemaakt.

'Dat doet recht aan het jachtinstinct van de honden', zegt Nijkamp.

Met zestig kilometer per uur in achtervolging op 'de haas' (Foto: Jan Been)

Tevreden

Sonja Koning uit Enkhuizen is met haar hond Kiki naar Leek gekomen. Kiki doet het goed tijdens de eerste training. Koning is tevreden: 'Je ziet dat ze blij is en als zij blij is dan ben ik dat ook.'

Ik ben blij dat we weer de baan in kunnen, maar ik doe rustig aan. Eerst weer even wennen Inge Fakkert - hondenbezitter

Inge Fakkert uit Leek laat een aantal honden lopen. 'Ik ben blij dat we weer de baan in kunnen, maar ik doe rustig aan. Eerst weer even wennen', zegt ze.

Bij een van de haakse bochten glijdt haar hond Chaijka uit in het natte gras. 'Dat gebeurt wel vaker', zegt Fakkert, 'maar er is niets aan de hand hoor. Kijk maar, ze loopt gewoon door. Zo'n hond is een spierbundel, die kan wel tegen een stootje.'

Schouderklopjes

Bij de finish krijgt Chaijka de nodige schouderklopjes. 'Goed gedaan', complimenteert Fakkert haar hond.

Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus wordt er weer echt 'gecourst' op de baan in Nienoord. Dan wordt voor het eerst in maanden een echte wedstrijd gehouden.

