Vrijheidsdemonstratie Stad: 'Er wordt angst gecreëerd voor elkaar'

'Iedereen die beweert dat COVID bestaat is omgekocht', zegt de eerste spreekster tijdens de demonstratie. 'In een miljoen testen uit China schijnt nano-technologie te zitten, waardoor wij bestuurbare robots worden. Het klinkt als science fiction, maar helaas is dit wat ze willen', zegt ze.

Knuffelen!

Stadjers Hanny van der Vlugt en Gemma Brans zijn ook naar de demonstratie gekomen. 'We zijn hier om mee te demonstreren tegen de wetten die verplichten dat we anderhalve meter afstand houden', vertelt Brans terwijl inmiddels iemand anders aan het speechen is.

'Het is lekker verboden, maar we doen het wel! Knuffelen!', galmt door de speakers op de Drafbaan.

Mensen die ik ken zijn bang geworden om dicht bij mij te komen Demonstrant Hanny van der Vlugt

Volgens de twee Stadjers wordt er een angst gecreëerd die onterecht zou zijn. 'Mensen die ik ken zijn bang geworden om dicht bij mij te komen', vertelt Van der Vlugt. 'Ik vind het beangstigend dat er een angst wordt gecreëerd voor de Nederlandse bevolking onder elkaar.'

Hanny van der Vlugt en Gemma Brans (v.l.n.r) uit de stad (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Bovendien vindt Van der Vlugt dat het kabinet niet alleen naar wetenschappers moet luisteren: 'Ze moeten ook luisteren naar andere stemmen vanuit andere wetenschappen, zoals filosofen en sociologen. Zij moeten ook een stem hebben in dit debat. Al die stemmen worden nu doodgezwegen', vindt ze.

'Je wordt monddood gemaakt', zegt een andere betoger, Hilda uit Nieuw-Buinen. Ze vindt dat de noodmaatregelen niet nodig zijn. 'Er zijn niet meer doden door corona dan door de griep. De noodmaatregelen moeten dan ook per direct van tafel.'

Uit verschillende hoeken

De demonstranten komen uit het hele land. De vlag van 'Brabant in opstand' wappert in de wind op de Drafbaan. Ook de mensen van de actiegroep 'Gele Hesjes Jeugdzorg' zijn van de partij.

We zijn hier in eerste instantie voor onze vrijheid. Maar mijn achterliggende gedachte is de jeugdzorg, omdat daar veel misstanden zijn Carlo - demonstrant

'We zijn hier in eerste instantie voor onze vrijheid', zegt Carlo die uit Brabant komt. 'Maar mijn achterliggende gedachte is de jeugdzorg, omdat daar veel misstanden zijn', zegt de Brabander.

Ook Theresa uit Hoogezand en Marlien uit Den Haag laten merken dat ze tegen het jeugdzorgbeleid zijn. Theresa en Marlien zijn 'lotgenoten', zoals ze het zelf noemen. 'Mijn kind is als baby bij mij weggehaald', zegt Theresa. Ze is het er duidelijk niet mee eens.

Pleeggezin

Marlien heeft haar kinderen, die in een pleeggezin zitten, tijdens de coronaperiode al drie maanden niet gezien. 'Toen ben ik mij gaan afvragen of ze corona gebruiken om te zorgen dat kinderen hun ouders niet meer kunnen zien', zegt ze.

Marlien, Theresa, Carlo (v.l.n.r) zijn tegen het jeugdzorgbeleid (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

De groep wil maar twee dingen: 'Een nieuw kabinet en een bindend referendum', aldus Carlo.

'Mooie dag'

Organisator Wesley Wiltschut spreekt zondagmiddag van een 'mooie dag'. Het programma startte om 12:00 uur. Rond half twee waren er ongeveer tweehonderd mensen op de Drafbaan. 'Ik denk dat er een foutje is gemaakt en dat sommige mensen denken dat het programma om 14:00 uur begint. Dat heeft een tijdje op internet gestaan', zegt Wiltschut.

Je ziet wel dat steeds meer mensen wakker beginnen te worden Wesley Wiltschut - organisator

Hoe dan ook had de organisator meer aanloop verwacht: 'Je hoopt natuurlijk dat er honderdduizenden mensen op af komen, maar dat past natuurlijk niet. Je ziet wel dat steeds meer mensen wakker beginnen te worden', zegt hij.

Wanneer er een nieuwe 'vrijheidsdemonstratie' wordt georganiseerd in Groningen is nog niet duidelijk. Wiltschut denkt niet dat hij een nieuwe demonstratie gaat organiseren: 'De mensen die hier zijn, die zijn wakker. We moeten juist de mensen bereiken die niet wakker zijn. Die moeten komen.'

Lees ook:

- Honderden betogers tegen coronamaatregelen op Drafbaan Groningen

- Toegangsstop voor horeca binnen diepenring in weekend

- Alles over de coronacrisis