‘Oude’ Hummel zorgt voor tranen met tweede plek bij EK-finale in Frankrijk

Grasbaancoureur Romano Hummel uit Zuidhorn is in een sterk deelnemersveld knap op de tweede plek geëindigd bij de EK-finale in het Franse Tayac. De Fransman Mathieu Tressarieu werd Europees kampioen.

Voor Hummel was het een mooi resultaat op de baan waar hij twee jaar geleden tijdens de finale zijn bovenbeen brak. ‘Hartstikke mooi natuurlijk. Supermooie wedstrijd. Het begon best wel goed met een tweede plek in de eerste heat, daarna een uitvaller en de andere twee heats won ik, dus ik was rechtstreeks geplaatst voor de finale’, vertelt hij.

President Alkema

Ook voor de geboren en getogen Marumer Jacob Alkema was het een bijzondere dag. Hij was aanwezig als president van de jury. Nog niet eerder had een Nederlander deze functie bij zo’n evenement. ‘Het was een fantastische en lange dag. Alles is zeer goed gegaan. Ook de wedstrijden waren super spectaculair.’

‘De oude Hummel’

Over Hummel zijn optreden is Alkema ook erg enthousiast. ‘Hoe hij door dat veld heen kwam, dat was fantastisch. Het publiek stond op de banken. Het ging op z’n Romano’s. Wat heel mooi was, vond ik: we zagen weer de oude Romano terug van voor zijn beenbreuk. Hij oogde heel ontspannen en reed een dijk van een wedstrijd in het hol van de leeuw voor achttienhonderd fanatieke toeschouwers. Echt spectaculair.’

‘Oemmel Oemmel Oemmel’

Alkema voegt daar aan toe: ‘In Frankrijk hebben ze ook wel wat met Romano ‘Oemmel’. De speaker roept als Romano opkomt: ‘Oemmel Oemmel Oemmel’. Daar krijg je echt kippenvel van. Ze zijn wel fan van hem daar hoor.’

Inhaalrace in finale

Hummel vertelt zelf over de finale: ‘In de finale had ik een slechte start, waardoor ik twee ronden op de vierde plek heb gelegen. In de laatste twee ronden kon ik nog twee inhalen, waardoor ik tweede werd. Ik had geen zicht meer op de eerste plek. Als het een ronde langer had geduurd, dan wel’, aldus Hummel. Dave Meijerink uit Schuinesloot (Overijssel) eindigde achter de Groninger als derde.

‘Bijzonder moment’

Alkema vervolgt: ‘Dat ik als president van de jury de medailles om mocht hangen bij de coureurs, was ook wel bijzonder. Bij Romano heb ik nog gezegd: Dit is een bijzonder moment voor ons allebei. Wie had nou kunnen denken dat ik jou de medaille nog eens een keer om zou mogen hangen?’

Emoties

‘Wat ik ook mooi vond, was dat ik betraande ogen zag bij de jongens uit Hoogkerk. Daar waren echt kerels bij, die hadden rooie ogen vanwege het feit dat Romano weer terug is zoals hij was. Dat vond ik best wel mooi om te zien, dat dat zo veel emoties losmaakte’, besluit Alkema.

