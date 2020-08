Arjen Robben wordt aanvoerder van FC Groningen

'Maar we moeten ook niet alles op Arjen gaan leggen, hij heeft ook een paar jongens eromheen nodig, die hem gaan helpen en ondersteunen.’

In de oefenwedstrijd tegen Heracles Almelo zaterdagavond was Azor Matusiwa aanvoerder van de FC. ‘Azor is een voorbeeld in de groep, hoe je het vak profvoetballer moet beleven. Hij ligt enorm goed in de groep. Dat geldt voor meer jongens. Maar je moet een keuze maken en die viel nu op Azor.’

Toewerken naar PSV

Robben werkt voorlopig nog een individueel programma af en stoomt zich klaar voor de eerste competitiewedstrijd tegen PSV, op 13 september in het eigen stadion.

In deze video gaat Danny Buijs in op de rol van Arjen Robben:

Werken met Robben noemt Buijs ‘mooi’. ‘We weten allemaal dat het een ontzettend goede voetballer is, En de afgelopen weken hebben we allemaal gemerkt dat het ook een heel fijne persoonlijkheid is. Dat maakt het wel heel leuk.’

Leren

Buijs leert ook al dingen van Robben. ‘Bijvoorbeeld hoe ze in de absolute top omgaan met spelers die in de voorbereiding het gevoel krijgen dat ze net buiten de boot vallen. Hoe kan je ermee omgaan zodat je ze het gevoel geeft dat ze er toch nog steeds bij horen? Dat zijn interessante dingen waar je met elkaar over kan praten.’

Toevoeging

‘De laatste weken is hij natuurlijk ook heel veel met zichzelf bezig geweest. Dat is logisch, die ruimte en die tijd moet hij ook krijgen. Al hij straks weer volledig bij de groep is, ga je hem natuurlijk meer betrekken bij dingen. Maar daar willen we hem nu nog niet teveel mee lastigvallen. We vragen sowieso aan alle spelers hun mening. Maar nu heb je iemand die uit de absolute top komt, die zal daarin absoluut wat extra’s toevoegen.’

