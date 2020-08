Groninger stippelt de vlucht van de Perseverance naar Mars uit

De Perseverance werd afgelopen woensdag vanuit Pasadena in Californië door de NASA gelanceerd. Als Navigation Team Chef heeft Kruizinga de route berekend en nu moet hij de lange vlucht van het karretje in de gaten houden. De lancering begon meteen al spannend vertelt hij: 'Twintig minuten ervoor hadden we hier een aardbeving van 4.2 op de schaal van Richter. Gelukkig was er niks kapot en kon de lancering gewoon doorgaan. Wel hadden we daardoor twee uur lang geen contact met de satelliet, omdat die in de safe modus was geschoten.'

'Dat wil ik ook doen'

Kruizinga belandde bij de NASA na een studie lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft en in Texas: 'Als jongetje kan ik me de maanlandingen herinneren en toen ik tien was zag ik de eerste marsmissie, de Viking, die vanuit Pasadena werd bestuurd en toen dacht ik: dat wil ik ook doen.'

Gesprek met Gerhard Kruizinga in Noord Vandaag:

Vierde missie

Die droom is werkelijkheid geworden want inmiddels is Kruizinga in Pasadena al bezig met zijn vierde missie naar Mars. Een bijzondere, want niet alleen wil de NASA vaststellen of er leven is geweest op mars en of er leven mogelijk is. Bovendien worden monsters uit de bodem gehaald om door een volgende missie te worden opgehaald naar de aarde. Dat zal overigens nog wel tien jaar duren.

De perseverance (Foto: : NASA/JPL-Caltech)

Perseverance

De Perseverance, het karretje dat op 18 februari op Mars landt, zal daar gaan rondrijden in een krater waar miljarden jaren geleden waarschijnlijk water in heeft gezeten. Daarom is daar mogelijk leven geweest. In dat geval zou zich steenkool afgezet kunnen hebben. De hoop is dat dat wordt aangetroffen. Het wagentje is met allerhande sensoren en meetapparatuur uitgerust, tot en met een microfoon aan toe. Zodat we ook eindelijk kunnen horen hoe het klinkt, op Mars. Zijn missie duurt ongeveer twee jaar.

Video van NASA over de lancering: