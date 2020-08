Aangiftes tegen 'terrorbuurman' in Woldendorp: 'Dit is wachten op ongelukken'

Tegen de man zijn meerdere aangiftes gedaan. Het gaat om de 58-jarige Kees D., die in zijn vorige woonplaats Gameren (Gelderland) ook jarenlang voor ellende zorgde.

Poging tot doodslag

Zo gooide D. drie jaar geleden een baksteen tegen het hoofd van zijn overbuurman. De buurman liep een zware hoofdwond op boven zijn oog. D. kreeg hiervoor twee jaar cel vanwege poging tot doodslag, waarvan één jaar voorwaardelijk. Sindsdien wordt hij in verschillende media, waaronder Omroep Gelderland , omschreven als de 'terrorbuurman'.

Vanwege de overlast kocht de gemeente Zaltbommel, waar Gameren onder valt, de woning van D. De man vertrok uit het dorp en kocht vervolgens een huis in Woldendorp, waar hij nu bijna een jaar woont.

In Woldendorp gaat de overlast onverminderd door. Buurtbewoners durven hierover alleen anoniem met RTV Noord te praten, uit angst dat hun buurman door het lint gaat. Hun namen zijn bij de redactie bekend.

Machteloos

Eén van de buren werd lastiggevallen toen ze onlangs met haar paard door het dorp liep: 'Hij ging voor mij staan en wilde mijn paard meetrekken. Toen ik hem duidelijk maakte dat ik daar niet van gediend was, is hij helemaal met mij meegelopen naar huis. Ik raakte hem maar niet kwijt.'

De vrouw voelde zich machteloos en wist niet wat ze moest doen. 'Hij had een hele agressieve houding en kwam dreigend op mij af. Uiteindelijk ging ik naar de boer waar m'n paard gestald is en heb ik gezegd dat daar geen andere mensen het terrein op mogen. Dat werkte om van hem af te komen, maar het heeft wel even geduurd.'

Ondergedoken

Een andere inwoner van het dorp duikt op dit moment zelfs onder, uit angst dat D. haar iets aandoet. Ze verblijft op een plek buiten het dorp. 'Ik heb een paar keer ruzie met hem gehad en hij zei dat ik dood kon neervallen.' Ook voerde hij ongevraagd haar kat. 'Na drie weken ging mijn kat dood. Hij is tot rare dingen in staat.'

Dorpelingen durven niet meer langs het huis te fietsen of hun hond uit te laten langs de AE Weg, omdat de man mensen aanspreekt en dan boos wordt. Vooral ouders met kinderen zijn bang: 'Mijn zoon en dochter moeten er normaal gesproken op de fiets langs als ze naar hun werk gaan. We brengen ze nu met de auto. We laten de kinderen niet meer langs zijn huis fietsen', vertelt een bezorgde buurtbewoner.

'Als je erheen gaat, heb je het gevoel dat je zo een mes tussen je ribben kunt krijgen. Die man spoort echt niet, hij hoort hier niet thuis.'

Weigerde behandeling

Uit onderzoek is gebleken dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is. Na de mishandeling van zijn overbuurman in Gameren en de daarop volgende celstraf bepaalde de rechter dat hij verder thuis behandeld moest worden, omdat een langer verblijf in de cel geen nut zou hebben. De gemeente Zaltbommel plaatste bij zijn terugkeer uit de gevangenis een camera in de straat om de situatie in de gaten te houden.

Volgens het Brabants Dagblad weigerde hij de thuisbehandeling keer op keer en zou hij een medewerkster van de reclassering hebben mishandeld. Ook het contactverbod met zijn buren lapte hij aan zijn laars. Na diverse onderhandelingen heeft de Gelderse gemeente vorig jaar zijn huis gekocht voor 255.000 euro.

Opnieuw hulp afgewezen

Nu zit de gemeente Delfzijl met de kwestie in haar maag. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan bij de politie en klachten ingediend bij de gemeente.

Locoburgemeester Jan Menninga zegt dat verschillende zorginstanties er bovenop zitten, maar tegen wettelijke problemen oplopen: 'Ik vind het een hele vervelende situatie voor Woldendorp, maar wij kunnen als gemeente heel weinig doen. Wij hebben hulp aangeboden, maar tot nu toe weigert hij dat. Daardoor hebben wij op dit moment niet meer mogelijkheden.'

Volgens Menninga kan de gemeente de man niet verplicht naar een kliniek sturen: 'Daar is een hele lange weg voor nodig, dat doe je niet zomaar. Op vrijwillige basis kan heel veel, maar zodra het een verplichtend karakter heeft, treedt een andere wet in werking. Dan kan ik niet als locoburgemeester allerlei maatregelen nemen.'

'Hele dorp is bang'

Mensen in Woldendorp vrezen dat het eerst echt mis moet gaan: 'Dit is wachten op ongelukken. Onze overheid zegt eigenlijk dat één man meer rechten heeft dan duizend inwoners. Het hele dorp is bang voor wat er gaat gebeuren. Iedereen houdt zijn hart vast', zegt één van de bewoners.

Menninga: 'Ik vind het onaanvaardbaar dat mensen hier zo'n last van hebben. Zij moeten leven in een veilige omgeving, dat kan niet verpest worden door iemand, maar aan de andere kant ben ik ook gehouden aan wetgeving. Die beschermt dat soort mensen behoorlijk. Daar hebben we ons aan te houden.'

RTV Noord heeft D. benaderd om tekst en uitleg te geven over de kwestie. D. reageerde daar agressief op en kon geen inhoudelijke reactie geven. De politie kan uit oogpunt van privacy niets over de zaak zeggen.

Waarom besteedt RTV Noord aandacht aan deze kwestie?

Normaal gesproken is RTV Noord terughoudend met berichtgeving over verwarde personen. Maar vanwege de aangiftes uit het dorp, de verklaring van de gemeente Delfzijl en de media-aandacht in het verleden publiceren we in dit geval wel.