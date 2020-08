Eigenaar 'Willem Endstra jacht' vangt bot: jacht wordt weggehaald

Met die uitspraak vangt eigenaar Harko Kempinga bot bij de rechtbank. Hij sleepte de gemeente Midden-Groningen voor de rechter, omdat hij vond dat de gemeente mede-verantwoordelijk is voor het zinken van het schip. Ook wilde hij langer de tijd om het verwaarloosde schip weg te halen.

Maar de rechter gaat daar niet in mee. Volgens het vonnis had de eigenaar voldoende tijd om het jacht te verslepen of te bergen. 'Teleurstellend, maar je moet je wel houden aan wat de rechter zegt', is de eerste reactie van de jachteigenaar.

Verspreiding van olie

Al langere tijd ligt het zinkende schip in de haven van Slochteren. De gemeente wil dat het wordt verwijderd, omdat het er niet permanent mag liggen. Ook lekt er olie uit het schip. De brandweer heeft er uit voorzorg 'oil booms' omheen gelegd. Dat is een drijvende afscheiding die moet voorkomen dat olie zich verspreidt.

Stroom afgesloten

Kempinga vindt dat de gemeente voor een deel van de bergingskosten moet opdraaien, omdat die de stroom naar het schip heeft afgesloten. Daardoor kon een pomp, die het water uit het schip pompte, niet meer werken - waardoor het jacht zonk.

Maar de rechter vindt dat de gemeente geen verplichting heeft om het jacht van stroom te voorzien en oordeelt dat de eigenaar de bergingskosten zelf moet betalen.

Ongeneeslijk ziek

Eigenaar Harko Kempinga kocht het kapotte schip met de bedoeling om het op te knappen en er vervolgens mee de Middellandse Zee op te gaan. Hij werd echter ongeneeslijk ziek waardoor hij niet aan de plannen toekwam. Volgens Kempinga is het schip eigendom geweest van vastgoedmakelaar Willem Endstra die in 2004 werd vermoord.

De gemeente Midden-Groningen was al van plan om het jacht weg te halen. Maandag laat de gemeente weten dat ze hebben gewacht op groen licht van de rechter. Dat groene licht is er nu. De bedoeling is dat het schip er spoedig uit wordt gehaald en overgebracht naar een opslag in Delfzijl.

