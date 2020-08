Zoektocht naar kerstboom voor Grote Markt: 'Lekker vol en hoog is het mooiste'

‘We hebben nog niet veel aanmeldingen gehad. Hopelijk vinden we weer net zo’n mooie boom als vorig jaar', zegt Van der Tuin. 'Lekker vol en hoog zou het mooiste zijn.'

Wat voor boom?

Het wensenlijstje waaraan de boom moet voldoen: 'Hij moet tussen de 20 en 25 meter hoog zijn, een beetje breed, mooi fier rechtop staand en vol in de takken. Een nordmannspar zou het mooiste zijn.'

Hoe gaat het in zijn werk?

Wie nou zo'n boom in de tuin heeft staan er er eigenlijk wel vanaf wil, hoeft volgens Van der Tuin niet bang te zijn dat het een hoop werk oplevert. 'Alles wordt geregeld, behalve het aanvragen van een kapvergunning bij de gemeente. Dat moet je zelf doen. Hij wordt netjes gekapt, op een trailer gezet en naar de Grote Markt getransporteerd.'

'Ik heb nog een bestand met bomen die in voorgaande jaren zijn aangemeld, maar het is altijd weer een uitdaging om te kijken of er nog een mooiere is. Mensen kunnen het beste een aantal foto’s sturen en als we denken: dit is interessant, dan gaan we zeker even kijken.'

De kerstboom van 2019 werd in Winschoten uit een tuin gehaald (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Weemoed

Vorig jaar werd de boom uiteindelijk gevonden in de tuin van mevrouw Panman in Winschoten. 'We laten hem wel een beetje met weemoed gaan', zei ze toen de boom een dag na Sinterklaas uit haar tuin verwijderd werd.

Weet jij de geschikte boom voor de GCC? Dan kan je mailen naar: louis@kerstboomgcc.nl

