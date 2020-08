Straat in Ter Apel vol met linten gespannen: 'Een serieus grapje'

Een paar bewoners uit de straat proberen met deze grap aandacht te vragen voor een kindvriendelijke straat.

'Het zat overal'

Een paar vrienden uit Burgemeester Beinsdorp zaten zaterdagnacht bij elkaar een paar biertjes te drinken en bespraken de problemen waar de straat mee te maken heeft: snelheidsduivels in de auto.

'We hebben al een paar keer bij de gemeente aangegeven dat kinderen hier niet veilig kunnen spelen op straat. Toen we het afzetlint zagen liggen, hebben we voor de grap om 5 uur in de nacht er zelf maar een 30-kilometerzone van gemaakt', aldus Jan Boerema. Met drie vrienden hebben ze de gehele straat bezaaid met afzetlint. 'Van boven tot onder. Het zat overal.'

De hele Sluisstraat is doorkruist met afzetlint (Foto: Sander Foekens)



De volgende ochtend

De bewoners konden lachen om de grap van de vrienden. 'Ik keek naar buiten en was vooral verbaasd dat ik niks heb meegekregen', zegt bewoner Roy Veen. 'Ze hebben blijkbaar zelfs over de daken gelopen en niemand had het door. Een geslaagde grap: Er is niks gesloopt en iedereen ziet er de humor van in.'

Voor het eerst konden de kinderen spelen op straat zonder hinder te hebben van de auto's. Buurman André Tooi snapt de actie goed: 'De kinderen speelden op straat en wij dronken met de hele buurt aan het einde van de straat een biertje. Daarmee is de actie geslaagd'.

Viral

Het filmpje van de actie is binnen 24 uur door heel Nederland gegaan. 'Het heeft op grote sites als Dumpert en VKMag gestaan. Daarmee hebben we zoveel aandacht gekregen voor ons probleem. Dit hadden we niet durven dromen vooraf.'