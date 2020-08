Meer klachten over afval op straat in Stad sinds coronacrisis

Sinds de coronacrisis hebben inwoners van de gemeente Groningen vaker melding gedaan van afval op straat. Dat blijkt uit gemeentecijfers in de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020. Sinds april dit jaar is er een duidelijke stijging in het aantal afvalmeldingen te zien.

Het roept de vraag op wat de oorzaak van deze stijging is. Zien Groningers meer afval op straat liggen omdat ze in de crisistijd meer thuis zijn geweest? Of wordt er ook daadwerkelijk meer afval gedumpt?

Tekst gaat verder onder grafiek (Klik hier als de grafiek niet werkt)

Volgens de gemeente speelt het zeker een rol dat mensen meer melden omdat ze meer zien. 'Bewoners zijn meer thuis geweest waardoor afval in de openbare ruimte meer zal zijn opgevallen en daardoor vaker wordt gemeld', aldus woordvoerder Natascha van 't Hooft.

Afvaldumpingen

Toch ziet de gemeente ook meer afvaldumpingen. Volgens van 't Hooft heeft de gemeente in juni negen procent meer afval naast openbare afvalcontainers geconstateerd dan een jaar eerder. Het gaat met name om karton.

'Van chauffeurs horen we dat in de afgelopen coronamaanden veel meer karton is afgeleverd bij de openbare papiercontainers. Daardoor staat er ook vaker karton naast de containers. Bewoners zijn de afgelopen maanden meer thuis geweest vanwege corona, hebben meer artikelen aan huis laten bezorgen met meer verpakkingskarton als gevolg.'

Ook de wijkposten signaleren meer afval rond vuilcontainers . 'Maar dat is niet zorgwekkend veel meer dan normaal in deze periode van het jaar', besluit de woordvoerster.