Beschadigde huwelijkstattoo in Winschoten gerepareerd

''His Queen’ valt er te lezen er op de pols van Doornewaard, die een tatoeage liet zetten omdat ze gaat trouwen. Terwijl, ze haar verhaal doet, werkt Holvast de tatoeage bij. ‘De lijntjes zijn hier en daar uitgelopen, waardoor-ie een beetje wiebelig lijkt’, inventariseert de tatoeëerder. ‘Die ga ik weer mooi strak trekken, zodat de tattoo er weer strak op staat.’

Dezelfde tatoeage werd er een paar weken geleden ook al geplaatst, totdat Doornewaard bij een bijzondere reddingsoperatie betrokken raakte.

Ze vloog zo het water in

‘Ik kwam net uit het bos rijden’, vertelt Doornewaard. ‘Voor me reed een mevrouw op een driewieler, die de macht over het stuur verloor. Ze vloog zo het water in. Ik ben er als de sodemieter achteraan gegaan, heb m’n auto aan de kant gezet en ben het water in gesprongen.’

Met hulp van omstanders wist Doornewaard de vrouw op tijd op het droge te krijgen. Eenmaal thuisgekomen dacht ze aan haar pas gezette tatoeage. ‘Die zag er niet meer zo fraai uit. Eerst hoopte ik dat het nog bij zou trekken, maar uiteindelijk heb ik toch contact met Jerry opgenomen.'

Als je een frisse tattoo hebt

’De Winschoter tatoeëerder kwam Doornewaard graag tegemoet. Hij legt uit hoe een tattoo bij zo’n actie beschadigd kan raken. ‘Bij een tatoeage wordt je huid geperforeerd met een naald met inkt en die huid moet daarna genezen. Zolang je huid nog niet is genezen, is het bijvoorbeeld niet slim om in het water te springen. Behalve als je iemand moet redden, natuurlijk’, lacht Holvast. “Dan is het raar dat je op de kant blijft staan en zegt dat je niet kan helpen omdat je een frisse tattoo hebt.'

Binnen een paar minuten is de tattoo-artiest klaar met het repareren van de tatoeage. ‘Hij is weer helemaal klaar’, glundert Doornewaard. ‘Hij ziet er weer een stuk strakker uit, dus ik ben blij.’ En dat heeft ook alles te maken met haar huwelijk volgend jaar. ‘Volgend jaar komt er nog een kroon boven de tattoo en dan ben ik definitief getrouwd.’