Grote Groningse festivals kunnen komende vier jaar weer vooruit na toekenning subsidie

Een aantal kleinere festivals moet het zonder de subsidie van het fonds stellen. Het Fonds Podiumkunsten maakte maandag de subsidies voor de komende vier jaar bekend voor festivals en producenten.

Over Eurosonic Noorderslag heeft de commissie overwegend positieve woorden: 'De commissie kent ESNS als een festival dat al geruime tijd een voortrekkersrol vervult in het (inter)nationale popmuziekveld. ESNS profileert zich helder als hét Nederlandse exportplatform dat een bijdrage levert aan internationale bereik van Nederlands en Europees muziektalen.'

Jonge Harten

Over theaterfestival Jonge Harten Festival, dat 127.840 euro krijgt, is het landelijke cultuurfonds eveneens goed te spreken. De commissie vindt dat 'de invalshoeken inhoudelijk goed aansluiten bij de leefwereld van het jonge publiek.'

Overigens geldt voor festival Noorderzon dat het al een positief advies kreeg binnen de culturele basisinfrastructuur. Daarom acht de commissie een subsidie langs de weg van de podiumkunsten niet nodig.

Hard oordeel

Het fonds keert vierjaarlijks subsidies toe aan festivals en productiehuizen of - gezelschappen. Voor dansgezelschap Club Guy & Roni geldt volgens het fonds ongeveer hetzelfde als voor Noorderzon; ook die heeft volgens voldoende aan financiële steun via andere wegen.

Meindert Talma Producties, gevestigd in Zuidhorn, valt ondanks een aanvankelijk positief advies buiten de boot, net als stichting shELFISCH van theatermaker Veerle van Overloop en dramaturg Judith Blankenberg.

Over Talma was het oordeel van het fonds opvallend hard: ‘De commissie plaatst kanttekeningen bij het vakmanschap’ en 'is minder te spreken over de kwaliteiten van Meindert Talma als zanger en componist. Zo heeft zijn stem een beperkte reikwijdte.’

Ook het Luthers Bach Ensemble uit Stad kan niet rekenen op een meerjarige productiesubsidie.

Festivals

Ook voor Jazz te Gast, Peter de Grote Festival, SoundsofMusic en Swingin’ Groningen was het een slechte dag. Deze festivals krijgen geen subsidie toegewezen van het landelijke fonds. Ze krijgen overigens vaak wel steun via andere wegen, bijvoorbeeld van de gemeente of de provincie, dus de afwijzing betekent niet automatisch dat het voortbestaan in gevaar is.

Festivals die wél subsidie krijgen voor de komende vier jaar:

- Festival Terug naar het begin (25.000 euro)

- FesTivalderAa (25.000)

- Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog (18.750)

- ZomerJazzFietsTour (25.000)

Culturele achtergrond

De aanvragen zijn beoordeeld op 2 maart van dit jaar, dus vlak voor de coronacrisis in Nederland uitbrak. Het Fonds Podiumkunsten benadrukt dat daardoor de situatie veranderd is: 'Wij gaan daarom met alle gehonoreerde aanvragers kijken of en hoe de effecten van COVID-19 de ingediende plannen beïnvloeden en welke aanpassingen nodig zijn', zegt directeur-bestuurder Henriëtte Post.

Het Fonds Podiumkunsten zegt ook maatregelen te hebben genomen naar aanleiding van de recente anti-racismeprotesten. Zo neemt er in de commissies die de aanvragen beoordelen voortaan altijd meer dan één persoon plaats met een andere culturele achtergrond.

Landelijk krijgen 78 producenten en 58 festivals van 2021 tot 2024 een subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Met name veel producenten vallen buiten de boot. Het fonds honoreerde net geen 40 procent van de 202 subsidieaanvragen.



