'Bij ieder biertje dat ik drink, denk ik aan Jeroen'

'De actie is begonnen door Jeroen zelf, die graag meer aandacht op de ziekte wilde vestigen', vertelt Kampinga. Dat daarbij juist bierdoppen worden verzameld, heeft een dubbele betekenis. Niet alleen om met de opbrengst ervan geld op te halen, ook kan Jeroen door zijn ziekte niet eigenhandig een bierdop van een flesje halen. 'Daardoor denk ik bij ieder biertje dat ik drink aan Jeroen en zijn ziekte', zegt Kampinga.

Wat is de ziekte van Huntington?

De Ziekte van Huntington is een erfelijke, progressieve hersenaandoening. Mensen met huntington krijgen te maken met ernstige motorische symptomen, met verstandelijke achteruitgang en met psychiatrische problemen. Dit is een geleidelijk toenemend proces (progressief). Huntington is nog niet te genezen of te vertragen.

'De vooruitzichten zijn niet goed als je de ziekte van Huntington hebt, maar Jeroen is een optimist', weet Kampinga, die Jeroen al jaren kent. Toen de UMCG-onderzoeker jaren geleden een college gaf over de ziekte, wilde hij studenten laten zien hoe het is als je met de ziekte kampt. 'Zo kwam Jeroen die dag met mij mee en vertelde zijn verhaal. En ik kan je vertellen dat niet alleen de studenten geroerd waren door zijn verhaal, dat gold ook voor mij.'

Vriendschap

Dat moment leidde tot een vriendschap tussen Kampinga en hem. 'Ik zoek Jeroen weleens op en ga zo nu en dan eens met hem mee om wat dingen te doen. Hij is een grote voetbalfan, die het liefst tussen de fanatieke aanhang bij FC Groningen zit, want een stadionbezoek is voor hem helaas te druk, het zorgt voor te veel prikkels.'

Als ik een biertje open en de dop voor Jeroen bewaar, denk ik even aan hem. Die symbolische werking is zó belangrijk Harrie Kampinga - UMCG-onderzoeker

Het verzamelen van de bierdopjes draagt op een bescheiden financiële wijze bij aan meer onderzoek naar de ziekte van Huntington, weet Kampinga. 'Alle kleine beetjes helpen, maar het verzamelen van de bierdopjes is vooral symbolisch. Als ik een biertje open en de dop voor Jeroen bewaar, denk ik even aan hem. En dat geldt voor iedereen die dit voor hem doet. Die symbolische werking is zó belangrijk.'

Band

Kampinga kent Jeroen inmiddels zo'n tien jaar en bouwde een band met hem op. Dat de ziekte hem aftakelt, gaat de UMCG-onderzoeker dan ook niet in de koude kleren zitten. 'Dat doet me heel veel en dat weet-ie. Maar Jeroen is dan dan ook degene die me weer opvrolijkt.'