Grote belangstelling voor open dagen tiny houses

Aanvankelijk was het de bedoeling van Groninger Huis om één open dag te houden op het terrein in Wagenborgen waar de eerste drie tiny houses van de woonstichting staan. Het aantal beschikbare plaatsen is door de corona-maatregelen beperkt, en binnen korte tijd was de open dag op 8 augustus volgeboekt. Daarop besloot Groninger Huis om op woensdag 12 augustus een tweede open dag te houden. Ook voor die dag stonden geïnteresseerden in de rij.

400 mensen

'Er zijn in totaal ongeveer 400 mensen die komen kijken', zegt Geja Hagedoorn van Groninger Huis. Zij worden ontvangen op het Groot Bronswijk terrein in Wagenborgen. Er staan daar drie verschillende types tiny houses, die geschikt zijn voor één- of twee persoons huishoudens. Ieder tiny house heeft een vlonderterras en een losstaande schuur.

'De huurprijzen variëren van €390 tot €495 per maand' , zegt Hagedoorn 'Voor dat laatste bedrag heb je een tiny house inclusief een slaapvide en een afwasmachine'

Van één van de drie types compacte huisjes (de zogeheten 'Woody Popp') worden er vanaf half september nog 26 geplaatst. Die komen te staan in Appingedam (10), Hoogezand (4) en Midwolda (12).

Er heeft zich zelfs iemand gemeld uit Valkenburg Geja Hagedoorn - woonstichting Groninger Huis

'Wij zijn de enige woonstichting die zoveel tiny houses aan particuliere huurders aanbiedt', zegt Hagedoorn. 'Op andere plaatsen zijn er soms ook wel grote aantallen, maar die zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen. We hopen met deze woningen nieuwe bewoners naar onze krimpregio te trekken, met name jongeren. Er is in ieder geval veel belangstelling uit het hele land, er heeft zich zelfs iemand gemeld uit Valkenburg'.

Motivatie is belangrijk

De aanmeldingstermijn voor de eerste drie tiny houses loopt tot 28 augustus. De woningen worden niet zomaar toegewezen; toekomstige huurders moeten een motivatiebrief schrijven over waarom ze op deze alternatieve manier willen wonen.

Op de website TinyGroningerHuis stelt de woonstichting dat wonen in zo'n compact huis namelijk niet voor iedereen is weggelegd. Je kan er een test doen of zo'n klein huis bij je past. Als je vaak winkelt, liever van de snackbar eet dan vers, of graag de verwarming hoger zet in plaats van een dikkere trui aan doet, is een tiny house misschien niet voor jou, aldus de stichting.

Lees ook:

- Tientallen geïnteresseerden voor Tiny Houses in Wagenborgen (augustus 2019)

- Veel belangstelling voor wonen in Tiny House in Groningen (mei 2019)

- Tiny Houses zorgen voor verdeeldheid in Groninger gemeentebestuur (juni 2019)

- Column: 'Heb jij ook al zo'n verdomd leuk tweede tiny house?'