'Terrorbuurman' dreef ook in Gelderland zijn buren tot wanhoop

De 58-jarige 'terrorbuurman' die Woldendorp teistert, zorgde in zijn vorige woonplaats in Gelderland jarenlang voor problemen. Als gevolg daarvan stonden er op een gegeven moment vier huizen te koop in de straat in Gameren waar hij woonde.

'Vier huizen, dat was ongeveer een kwart van de straat', vertelt verslaggever Marvin Hop van Omroep Gelderland, die de gebeurtenissen destijds volgde.

'Uiteindelijk kocht de gemeente de woning van de man, die ook te koop stond. Hij wilde zelf ook weg, er was zoveel gebeurd dat de situatie niet meer houdbaar was. Er was cameratoezicht, hij had een gebiedsverbod voor al z'n buren en mocht daar alleen maar in z'n huis zijn en naar de supermarkt gaan.'

De buren waren hartstikke blij dat hij vertrokken is Marvin Hop - verslaggever Omroep Gelderland

'De rust is weergekeerd in de straat. De buren waren hartstikke blij dat hij vertrokken is. Als ze eraan terugdenken, blijft de schrik er in zitten.'

Waslijst aan incidenten

Aanvankelijk begon het rustig, toen D. in de straat kwam wonen. Maar volgens Hop ging het al snel van kwaad tot erger.

'Hij scheurde bijvoorbeeld met zijn motor door de straat en ging er dan op staan. Hij reed ook een keer met zijn motor het schoolplein in Gameren op, toen daar kinderen speelden. Hij viel buren lastig, hardlopende vrouwen werden nagefloten of achterna gezeten. En er was de aanval op zijn buurman. Die werd met een baksteen op zijn hoofd geslagen. Kees D. is toen opgepakt.'

Hij kwam weer terug in de straat, daar zat niemand op te wachten Marvin Hop - erslaggever Omroep GelderlandV

Veroordeeld

De man werd veroordeeld tot twee jaar cel vanwege poging tot doodslag, waarvan één jaar voorwaardelijk. 'Hij kwam weer terug in de straat, daar zat niemand op te wachten. Maar hij had daar een koophuis en betaalde ook netjes z'n hypotheek.'

Aangiftes

Nadat de gemeente zijn huis kocht, vertrok D. en inmiddels zorgt hij voor overlast in Woldendorp. Uit onderzoek is gebleken dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is. Er liggen verschillende aangiftes tegen hem. Maar ingrijpen is lastig, zegt locoburgemeester Jan Menninga van Delfzijl.

'Ik vind het een hele vervelende situatie voor Woldendorp, maar wij kunnen als gemeente heel weinig doen. Wij hebben hulp aangeboden, maar tot nu toe weigert hij dat. Daardoor hebben wij op dit moment niet meer mogelijkheden.'

Lees ook:

- Aangiftes tegen 'terrorbuurman' in Woldendorp: 'Dit is wachten op ongelukken'