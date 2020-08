Rondje Groningen: 'De sfeer bij FC Groningen houd je niet tegen hè?'

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Eindelijk weer naar de FC!

Bram heeft zich er een tijdje op verheugd: de eerste wedstrijd van FC Groningen in lange tijd. Spannend? Ja: 'Ik weet niet of we mogen juichen, maar ja.' En daarna vanuit het stadion: 'De sfeer houd je niet tegen hè?'

2) Ritsu Doan zegt 'Goedemorgen'

Het is het eerste wat-ie zegt in het Nederlands, zegt de oud-voetballer van FC Groningen, inmiddels in het shirt van PSV.

3) Daar hebben we de witte hekjes weer!

Het was het eerste 'verborgen pareltje' in de provincie dat we vonden in onze zomerserie Op Struun: de witte hekjes bij Aduarderzijl. Die liggen om een sluis heen, en die sluis is weer de hoofdmoot van deze prachtige dronebeelden van Obeg51.

4) Overheid: steun de innoverende boer

Een pleidooi voor modern boeren in Groningen bij Noorderbreedte.

5) Fan van Lotz en Van Dijken

Ismaël Lotz en Piet van Dijken bevragen in verschillende video's Groningers het hemd van het lijf. Jeronie is zo'n grote fan, dat-ie aan het tekenen sloeg.

6) Welkom werkers!

Sommige omwonenden zien Aanpak Ring Zuid liever niet in de buurt komen, aangezien je zomaar last kunt krijgen van trillingen en lawaai door het intrillen van damwanden. Jelle staat er wat anders in.

7) Waarom geven Groningers geen fooi?

We wijzen niet vaak naar onszelf in Rondje Groningen, maar dit doet misschien toen de wenkbrauwen fronzen. Ons Lopend Vuur vandaag 'Een fooi hoort in de horeca' werd door 60 procent van de stemmers met 'Nee' beantwoord. In de Faceboukreacties leggen mensen uit waarom.

8) Een feitelijk juiste constatering

Over de verbouwing van Hoofdstation Groningen.

9) Bijrijder op de motor

Voor de liefhebbers: bijna 2,5 uur aan toertocht op de brommer door de provincie. Het zijn rustgevende beelden van motor-forum sectie Groningen.

10) Voltreffer

Wat een prachtfoto!

