Overlast door verwarde buren: 'Verhuizen is oneerlijk, maar het is de enige oplossing'

Het verhaal over de ‘terrorbuurman’ in Woldendorp maakt veel reacties los op onze Facebookpagina. Veel mensen herkennen zich in het verhaal en voelen zich machteloos tegenover instanties.

'Mijn zoon heeft al bijna twee jaar lang last van een verwarde buurvrouw', zegt Ineke uit Groningen. 'Ze heeft een gat in zijn voordeur geslagen, loopt ‘s nachts regelmatig te spoken zodat haar buren niet kunnen slapen. Ze staat aan zijn deur te luisteren, zit in de meterkast te rommelen en gaat tegen Jan en alleman tekeer.'

Als haar zoon de politie belt, wordt de vrouw opgehaald en is ze een paar dagen later weer terug. 'Hij doet keer op keer melding, maar er gebeurt helemaal niets”, zegt Ineke. 'Het is wachten tot het mis gaat of een van de buren zijn geduld verliest.'

Meerdere keren aangifte gedaan

'Niemand doet wat', zegt ook Tina uit Delfzijl over haar buurvrouw met psychische problemen. 'Ik voel me niet meer veilig en durf niet meer met mijn honden te wandelen. Zelfs de honden zijn angstig. Ik heb meerdere keren aangifte gedaan bij de politie en geklaagd bij de gemeente.'

De politie bellen is een tijdrovende, stressvolle toestand Fabiënne uit Veendam

Het woongenot van Fabiënne uit Veendam werd door een overlastgevende buurtbewoner zo verziekt, dat ze geen andere uitweg zag dan verhuizen. 'De politie gaf zelf toe niets te kunnen doen vanwege de wetgeving. Een mes op de keel is goed voor één nachtje cel. En de huurorganisatie heeft een hele waslijst met regels voordat zij een overlastgever eruit mogen zetten.'

Het werd te vermoeiend om constant de politie te bellen. 'Dat is een tijdrovende, stressvolle toestand van doorverbonden worden, vragenlijsten of excuses te horen krijgen over corona of vakantietijd', zegt Fabiënne.

Ingrijpen is moeilijk

Rondom de verwarde man in Woldendorp, stelt locoburgemeester Jan Menninga dat het lastig is om iets te kunnen doen tegen overlastveroorzakers. Zeker als de verwarde persoon geen hulp accepteert. Menninga: 'Op vrijwillige basis kan heel veel, maar zodra het een verplichtend karakter heeft, treedt een andere wet in werking.' Het is machteloosheid die ook gevoeld wordt andere omwonenden van verwarde personen.

Dikke dossiers

Net als Fabiënne, verhuisden de ouders van Anita uit Groningen ook. De reden? De agressieve buurvrouw. 'De politie moest vaak komen omdat we 112 moesten bellen voor onze veiligheid. De woonstichting wist ervan. Het dossier was al heel dik. Maar nog werd er niet ingegrepen.'

'Verhuizen was de enige oplossing', zegt Anita. 'Als je jaren wordt belaagd door een psychisch verwarde persoon, krijg je op een gegeven moment moordneigingen als de politie en de woonstichting niets doen. Maar zodra jij zelf iets doet, wordt je gestraft.'

Fabiënne krijgt wel eens de reactie dat verhuizen laf is, dat het het onderliggende probleem niet oplost en dat het niet eerlijk is. 'Dat klopt. Maar voor rust, veiligheid en woongenot is ook iets te zeggen. Het echte probleem kan ik niet oplossen.'

Waarom besteedt RTV Noord aandacht aan verwarde personen?

Normaal gesproken is RTV Noord terughoudend met berichtgeving over verwarde personen. We hebben een andere afweging gemaakt rondom een overlast veroorzakende bewoner van Woldendorp, vanwege aangiftes uit het dorp, de verklaring van de gemeente Delfzijl en de media-aandacht in het verleden. Dit artikel bestaat uit reacties van Groningers die de situatie herkennen.



