Een mooi uitzicht geeft nieuw inzicht: 't Stemer laand hangt plots vol tegelwijsheden

Dat gesprek ging tussen Ria de Vries en Margreet Wiersema. De Vries stelde voor om rond het dorp wijze tegelspreuken te hangen. Wiersema zei meteen ja. Zoiets van: 'Dij t dut mout waiten'. En nu een paar weken later hangen de borden al in het Stedumer land.

Iedereen kent de spreuken als 'Van het concert des levens heeft niemand een program' uit de wc van oma, je ouders of misschien wel gewoon uit je eigen toilet.

'Wat Friezen kunnen, kunnen wij ook'

Ria de Vries zag tijdens een tripje door Friesland borden met tegelwijsheden hangen. De spreuk die haar het meest triggerde was 'Een mooi uitzicht geeft nieuw inzicht'. De Vries dacht: wat die Friezen kunnen, kunnen wij ook en ze vond in dorpsgenoot Margreet Wiersema meteen een medestander.

'Ik had ook wel tijd, want we waren op vakantie in Kroatië en moesten daar weg vanwege corona. En ik moest hier in quarantaine' , vertelt Wiersema. 'We doen dit voor de leuk. We hebben het al moeilijk genoeg door de aardbevingen, corona en boeren die in het verdomhoekje zitten. We dachten: laten we eens iets bijzonders, iets leuks doen.'

Rondjes Peertil

Met een groep van acht boerinnen en boeren werden de borden in drie avonden gemaakt van hout en daarna beschilderd. Ze zijn te zien langs de 'Rondjes Peertil, Hemert, De Weer en Crangeweer', zeg maar de toegangsroutes naar Stedum. Hoeveel borden er zijn, wil Wiersema niet zeggen.

'Daar willen we namelijk nog een prijsvraag aan hangen. Dan ga ik nu natuurlijk niet verklappen hoeveel borden er hangen', zegt De Vries lachend. In deze barre tijden kon Ede Staal's 't Het nog nooit zo donker west of t word altied wel weer licht' niet ontbreken, vonden de boerinnen.

Een bekende zin uit één van Ede Staals nummers staat ook op een spreukenbord (Foto: Eigen foto)

De stilte van de natuur...

Wiersema zelf heeft een andere favoriete spreuk: 'De stilte van de natuur, heeft veel geluiden'. 'Dat vind ik zo mooi. Wat ook zo mooi is aan die spreuken, dat iedereen zijn eigen draai eraan kan geven. Voor elk kan een spreuk iets anders betekenen.'

Ook is er bij het bedenken van de spreuken gedacht aan het eigen dorp en werd er een stukje uit het Stedumer volkslied gepikt: 't Stemer bloud bedrugt zich nait'. Wat zoiets wil zeggen als: de inwoners van Stedum zijn best te vertrouwen.

'De stilte van de natuur heeft veel geluiden' (Foto: Eigen foto)

Stof tot nadenken

Eén ding is zeker: als je naar Stedum gaat -'lopens of op fietse' - en je kijkt eens goed om je heen in het boerenland, heb je stof tot nadenken. Net als vroeger bij oma op de wc, maar dan met een beter uitzicht. En dat is precies de spreuk waar het allemaal mee begon:

'Mooi uitzicht geeft nieuw inzicht'