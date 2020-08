Scheiden in coronatijd is lastiger én heftiger

'We merken dat mensen het lastiger vinden om uit elkaar te gaan, omdat ze niet weten of er nog een coronagolf aankomt', zegt mediator Annet van der Berg van Mediation Groningen.

Mediator Lida Zoelman van Samen om Tafel: ‘Het is natuurlijk vakantietijd en corona in aanmerking genomen is er bij mijn praktijk wel een lichte stijging te zien. Het is niet zo dat het idioot gaat, maar het blijft wel doorlopen.’

‘De druppel’

Volgens Zoelman is de coronacrisis niet zozeer de aanstichter van de problemen. ‘Zolang mensen in hun gewone doen zijn dan lukt alles nog wel, maar zodra ze in de ruststand komen, zoals met vakantie, of noodgedwongen thuis komen te zitten door corona, dan realiseren mensen dat de relatie niet meer werkt. Ik zie het als de druppel die de emmer doet overlopen.’

Scheidingen hebben vaak een hele lange aanloop. Het is niet zo dat mensen direct een scheiding aanvragen als ze even op elkaars lip zitten Marjet Heeg - advocate

‘Scheidingen hebben vaak een hele lange aanloop’, zegt advocate Marjet Heeg van Heeg & Holthinrichs advocaten. ‘Het is niet zo dat mensen direct een scheiding aanvragen als ze even op elkaars lip zitten.'

Volgens Heeg is er wel sprake van heftigere problemen. ‘De scheidingen die er waren, waren problematischer. Beide mensen zitten thuis en veel bij elkaar, dan zijn er vaak ook heftigere problemen en heftigere scheidingen.’

Pas op de plaats

Annet van der Berg: ‘Iedereen maakt nu pas op de plaats en wacht af hoe alles verloopt. Komen er weer zekere tijden? Dan zal het aantal scheidingen wellicht weer toenemen. Ik ben niet bang voor heftigere scheidingen. De afgelopen tien jaar is er steeds meer een besef gekomen van ‘we moeten het netjes houden voor de kinderen’.'

Thuiswerken helpt niet als er al spanningen zijn Annet van der Berg - mediator

‘Vechtscheidingen staan toch een beetje in een zwart daglicht’, vervolgt van der Berg. ‘Thuiswerken helpt niet als er al spanningen zijn. Dan moet je allebei thuiswerken terwijl je al van plan bent om uit elkaar te gaan. Je zou dan moeten communiceren, maar dat gaat juist niet. Maar uiteindelijk zien we toch dat heel veel mensen er samen uit komen, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.’

Misbruik van omgangsregelingen

‘Er waren forse problemen toen de coronamaatregelen net waren ingevoerd’, zegt Heeg. ‘Er waren gewoon ouders die hun kind niet naar de andere ouder lieten gaan en dat de RIVM maatregelen misbruikt werden. Dan zit je wel in een moeilijke situatie: wanneer is er sprake van corona, wanneer van verkoudheid? In hoeverre is het echt, in hoeverre wordt er misbruik gemaakt. Er waren wantoestanden.’

Volgens Heeg zijn er een aantal zaken bij de rechtbank terecht gekomen. ‘Daar zijn wel een aantal problemen opgelost.’ Van der Berg: ‘Dit is een crisistijd dus dan wacht je met het maken van de beslissing, maar daardoor verergeren de problemen wel en wordt steeds lastiger.’

‘Piek komt nog’

Heeg: ‘Op dit moment is er in mijn praktijk nog niet echt sprake van een grote toename van het aantal echtscheidingen, maar dit verwacht ik nog wel. Als cliënten besluiten om uit elkaar te gaan duurt het nog best een tijd voordat ze naar een advocaat gaan. Eerst gaan ze nog in therapie of kijken of ze toch nog een weg kunnen vinden samen.’

Wat nu geknapt is, dat komt over een aantal maanden bij de advocatuur binnen Marjet Heeg

‘We zitten nu vooral met de vraag of er nog een tweede lockdown komt. Wat nu geknapt is, dat komt over een aantal maanden bij de advocatuur binnen’, vervolgt Heeg. ‘Van oudsher zie je toch dat de zomervakantie en Kerst moeilijke periodes zijn, dan zitten mensen veel bij elkaar. Dan barst vaak de bom.’

Bepaald besef

Over een fors toename in het aantal echtscheidingen wil Lida Zoelman niks kwijt. ‘Ik hou me niet echt bezig met voorspellingen. Ook mediator Annet van der Berg weet niet zeker of er nog veel problemen aan zitten te komen.

‘Corona heeft een bepaald besef gecreëerd van hoe kwetsbaar het leven wel is, dat is de andere kant van het verhaal', zegt ze. 'Of er een piek komt, ik durf er niks over te zeggen.’

