Psychiater over situatie Woldendorp: 'Een kat in het nauw maakt rare sprongen'

Psychiater over 'Woldendorp': een kat in het nauw

De situatie in Woldendorp maakt veel los, met vaak de vraag 'waarom wordt er niet ingegrepen? Volgens psychiater Carl Blijd is het door de regelgeving op dit gebied erg 'lastig' om stappen te ondernemen.

'Het is zoals de locoburgemeester al zei, er zijn een aantal regels hier die bedoeld zijn om het individu te beschermen tegen oude Sovjet-toestanden, waarbij wij zomaar worden opgepakt en in een psychiatrisch kamp worden geplaatst', aldus Blijd.

Criteria

Volgens Blijd moet een probleem aan een aantal 'eisen' voldoen: 'Er moet dusdanig direct dreigend gevaar zijn dat niet anders af te wenden valt, waardoor je iemand gedwongen kunt laten opnemen, maar er moet ook een psychiatrische aandoening zijn. Er moet bovendien verband bestaan tussen het gedrag en de aandoening.'

Blijd vervolgt: 'Al die dingen moeten bij elkaar passen, wil je iemand terecht gedwongen laten opnemen. De buitenwereld snapt dat niet. Iemand laat het gedrag zien en wij hebben daar last van, maar het staat heel duidelijk in de wet beschreven wat de criteria zijn.'

'Schemergebied'

De wet is er dus om individuen te beschermen. 'En dat gaat heel ver.' Daarnaast is proportionaliteit belangrijk, aldus Blijd.

'Je moet kijken of het in proportie is met wat er echt gebeurt. Zonder in te gaan op deze casus weet ik dat men daar naar heeft gekeken van 'hoe zit het'. Het is een schemergebied tussen justitie en psychiatrie. Wanneer is iets justitie en wanneer is iets psychiatrie. Vreemd gedrag, lastig gedrag, dat hoeft niet altijd psychiatrisch te zijn. Dat moet je goed onderscheiden.'

Meld en registreer incidenten. Dan kan er een dossier opgebouwd worden. Carl Blijd - psychiater

Kunnen de buurt en de gemeente dan niks doen? Jawel, toch wel. 'Dossiervorming', aldus Blijd. 'Gewoon algemeen kijken wat de incidenten zijn. Meld dat, registreer dat. Dan wordt het dossier opgebouwd. Dan heb je wel een heel dik dossier helaas, maar dan kan er gekeken worden of er een patroon te ontdekken valt en of het met een andere wet mogelijk is om iemand toch een vorm van gedwongen opname te geven.'

Rustig blijven

Blijd maant de inwoners van Woldendorp vooral aan om rustig te blijven.

'Ik heb makkelijk praten in mijn ivoren toren, maar je probeert toch de mensen tot rust te brengen, want je gaat zo de druk opvoeren en zo iemand, wie dan ook, voelt dat ook. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Je moet rustig blijven, maar wel een dossier opbouwen en steeds melding maken, aangifte doen, wat dan ook, om het aan de kaak te stellen.'

