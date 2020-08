Zaltbommel hoopte met overname huis op nieuwe kans voor 'terrorbuurman'

Op een nieuwe plek een nieuw leven opbouwen. Dat is wat de gemeente Zaltbommel voor ogen had bij de aankoop van het huis van de 58-jarige Kees D., die nu veel angst en overlast veroorzaakt in Woldendorp.

De 'terrorbuurman', zoals hij wordt genoemd, woonde hiervoor in het Gelderse dorpje Gameren. Daar zorgde hij jarenlang voor ellende in de buurt, met als dieptepunt een ruzie waarbij hij een overbuurman met een baksteen in het gezicht sloeg. Hij kreeg twee jaar cel voor poging tot doodslag, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Andere plek

Tijdens zijn periode in de gevangenis kocht de gemeente Zaltbommel zijn huis voor 255.000 euro. De gemeente hoopte op die manier de problemen in het Gelderse dorp op te lossen, zo laat een woordvoerder weten: 'In overeenstemming met de bewoner zijn we tot aankoop overgegaan in de hoop dat meneer op een andere plek zijn leven opnieuw kon opbouwen.'

Maar ook in zijn nieuwe woonplaats zorgt D. dus voor problemen. Buurtbewoners hebben inmiddels meerdere aangiftes gedaan tegen de man. Eén van de inwoners van Woldendorp is ondergedoken, uit angst dat hij haar iets aan doet. De man heeft een persoonlijkheidsstoornis en is verminderd toerekeningsvatbaar, blijkt uit onderzoek.

Met probleem in de maag

Nu zit de gemeente Delfzijl met het probleem in de maag. Locoburgemeester Jan Menninga liet eerder al weten dat de man hulp weigert. Een gedwongen behandeling of opname in een kliniek is volgens hem op dit moment wettelijk gezien niet mogelijk.

Wij hebben geen bemoeienis gehad met zijn nieuwe woonplaats. Hij heeft zijn straf uitgezeten en mag gewoon ergens anders een woning kopen Gemeente Zaltbommel

Opmerkelijk genoeg is er tijdens de verhuizing van D. nooit contact geweest tussen de gemeente Zaltbommel en de gemeente Delfzijl, terwijl de problemen al jaren daarvoor speelden. Volgens de Gelderse gemeente was een overdracht niet mogelijk, omdat het niet duidelijk was waar hij zou gaan wonen.

'Wij hebben geen bemoeienis gehad met zijn nieuwe woonplaats. Hij heeft zijn woning vrijwillig verkocht, heeft zijn straf uitgezeten en mag gewoon ergens anders een woning kopen en daar gaan wonen', zegt de gemeente.

Het toezicht van de reclassering is volgens een woordvoerder wel overgedragen aan de reclassering in Groningen.

Huis te koop

Op dit moment staat het huis van D. in Woldendorp te koop. De gemeente Delfzijl is niet van plan om een bod uit te brengen om - net als Zaltbommel - de problemen in het dorp op te lossen.

Het kan niet zo zijn dat iemand van de ene naar de andere gemeente gaat om met gemeenschapsgeld te worden uitgekocht Jan Menninga - locoburgemeester Delfzijl

'Het kan niet zo zijn dat iemand van de ene naar de andere gemeente gaat om met gemeenschapsgeld te worden uitgekocht. Dat zal niet best zijn, dan faalt het rechtssysteem', zegt locoburgemeester Menninga.

Vervelend

De gemeente Zaltbommel zegt het vervelend te vinden dat het nu ook in Woldendorp niet goed gaat met D. Verder wil de Gelderse gemeente niet op de situatie ingaan.

'Onze acties zijn destijds gericht geweest op het beëindigen van de ontstane situatie ter plaatse. Het is verder niet aan ons om uitspraken over de nieuwe situatie te doen.'

