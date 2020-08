Groninger op Borkum ziet eiland weer opbloeien na ‘spookachtige’ tijd

29 jaar geleden besloot Klaas, die opgegroeid is in Noorderhoogebrug, naar het eiland te emigreren. Na een uitstapje wordt hij verliefd op de rust, ruimte en natuur van het eiland. Hij vindt er een baan, leert de taal en maakt nieuwe vrienden.

Met de veerboot vanuit de Eemshaven ben je in 50 minuten op Borkum. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De toeristen zijn inmiddels weer welkom maar moeten zich wel aan de regels houden. ‘In winkels, cafés en restaurants moet iedereen een mondkapje op. Als je eenmaal bij de tafel bent of aan de bar zit dan mag je hem weer afdoen’, vertelt Klaas. Hij is blij met de duidelijke regels in Duitsland.

Borkum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘Ik vind dat iedereen zelf moet beslissen wat hij of zij doet. Maar het probleem daarbij is, dat je dan ook voor anderen beslist. Dat is niet goed. Een mondkapje is niet zo erg. Het hoort nu gewoon bij ons. Net zoals je iedere dag een schone onderbroek of t-shirt aantrekt.’

Briefje invullen

Anderhalve meter afstand houden en regelmatig de handen wassen is ook de regel in Duitsland. ‘Ook moeten mensen hun gegevens achterlaten bij een bezoek aan een restaurant. Mocht er een uitbraak zijn dan kan de ondernemer contact opnemen’, vertelt Klaas.

Klaas Steenhuis met mondkapje voor een restaurant (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De toeristen die naar het eiland komen houden zich netjes aan de regels, merkt Klaas. ‘Iedereen op het eiland is blij dat de economie weer draait. We zijn voor 99 procent afhankelijk van het toerisme’,

Toeristen kijken naar zeehonden op een zandbank vanaf Borkum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het eiland zat namelijk op slot in de eerste maanden van de coronacrisis. Als het virus uitbreekt in Duitsland worden de straten van Borkum schoongeveegd door de brandweer.

Er zijn weer toeristen op het strand van Borkum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘Die ging met een megafoon door de straten en riep toeristen op het eiland per direct te verlaten. Alleen de inwoners waren nog welkom’, vertelt Klaas.

Op slot

De Duitse regering besloot een toeristenverbod voor alle Duitse eilanden in te stellen. ‘Het eiland was helemaal leeg. Dat was heel apart en spookachtig. Tijdens het paasweekend zouden hier normaal gesproken duizenden mensen zijn geweest. Nu kwam ik alleen een aantal stadsgenoten tegen.’

Het eiland Borkum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De crisis komt voor Klaas heel dichtbij. Zijn vrouw die in de toeristenbranche werkt, verliest haar baan de dag nadat het eiland op slot gaat. ‘Gelukkig had ze in korte tijd wel weer een nieuwe baan in de zorg’, zegt Klaas trots. ‘In coronatijd een nieuwe baan vinden is knap.’

Klaas Steenhuis in de duinen van Borkum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘De crisis heeft de schoonheid van de natuur gelukkig niet aangetast. Die is nog net zo mooi’, zegt Klaas. Daar zingt hij trouwens ook over. Want één van zijn hobby’s is zingen. Samen met een accordeonist treedt hij regelmatig op.

Klaas geniet nog elke dag van zijn tijd op het eiland. ‘Soms ga ik er even extra vroeg uit om de zonsopgang te fotograferen. Met die laaghangende mist, dat is prachtig.’

Lees ook:

- Borkum in coronatijd: 'Het is angstaanjagend stil'