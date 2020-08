Ongediertebestrijders maken overuren: 'Het wordt een hectische tijd'

Ongediertebestrijder Allard Westra uit Marum is alvast voorbereid op de hittegolf. 'Ja, dat wordt een hele hectische tijd. De telefoon staat dan weer roodgloeiend. De wespen zijn er altijd wel, maar als mensen naar buiten gaan, ervaren ze de overlast en ontdekken ze de nesten. Dan krijgen wij het druk.'

Volgens Westra maakt het niet uit waar je woont, wespen komen op alle plekken. 'Ja hoor, we komen in villa's, maar ook in bijstandswijken. Overal.'

Meer dan wespen

Om het nest weg te krijgen, spuit Westra een kleverig goedje in het nest. 'We spuiten er een gif in met een poeder, dat blijft een beetje aan de wespen hangen. Zo gaat het door het hele nest heen en komt het uiteindelijk bij de koningin. En als die dood is, is het probleem opgelost.'

Bestrijder Allard Westra (Foto: RTV Noord)

Muizeninspectie

Toch bestrijdt hij niet alleen wespen. 'De dag begon met een muizeninspectie, waarbij we keken of ze van het gif hebben gegeten. En ik heb nog wat extra dingen neergezet.' Ook gaat Westra op zoek naar bedwantsen. 'Eerst eens kijken of het echt bedwants betreft', zegt hij. 'We gaan ook nog een vlooienklusje doen.'

Veel mensen schamen zich voor ongedierte in huis, weet hij. 'Ja, toch wel. Dat zie je ook bij de bedwantsen. Mensen hebben liever niet dat er te veel over wordt gepraat, of ze vragen of je je auto wat verder weg wilt parkeren. Maar we leggen wel altijd uit dat het iedereen kan overkomen. We proberen het probleem altijd wel te tackelen en mensen ervan af te helpen.'

