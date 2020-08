Groen licht voor Deyovaisio Zeefuik: FC Groningen en Hertha BSC bereiken akkoord

Na lang getouwtrek en onderhandelen is Deyovaisio Zeefuik dan toch verkocht aan Hertha BSC. Nadat de vleugelverdediger zelf al een tijd rond was met de club uit Berlijn, heeft FC Groningen ook een akkoord bereikt met de Bundesliga-club.

De 22-jarige Zeefuik vertrekt voor zo'n vier miljoen euro met een behoorlijk doorverkooppercentage naar de club uit Berlijn. De verwachting is dat de rechtsback een contract gaat tekenen voor vier jaar. Waarschijnlijk wordt de transfer deze woensdag nog afgerond. Zeefuik is momenteel al in Berlijn om medisch gekeurd te worden.

Soap

Het had de afgelopen tijd wel iets weg van een soap. De hoofdrolspeler had, als het aan hem lag, al lang en breed in Berlijn gewoond en bij zijn nieuwe club meegetraind. Maar technisch directeur Mark-Jan Fledderus wilde de smaakmaker alleen voor het juiste bedrag laten gaan. Daarnaast schermde de beleidsbepaler met een bod van het Engelse Southampton, dat vele malen hoger lag dan het bod van Hertha BSC.

Boos

Dat zat Zeefuik niet lekker en dat liet hij in niet te misstaande bewoordingen blijken voor de microfoon van RTV Noord.

‘Fledderus heeft zogenaamd het beste met me voor, maar ik wil zelf over mijn carrière beslissen’, zei Zeefuik. Verder vertelde de 22-jarige Amsterdammer dat hij niet naar Engeland wilde verhuizen.

‘Fledderus wil me ompraten om naar Southampton te gaan, maar ik heb al aangegeven dat ik daar niet naartoe wil. Dat heb ik ook aan de CEO van Southampton kenbaar gemaakt’, vertelde Zeefuik. Daarop trok de Engelse club zich terug en bleef alleen de serieuze interesse van Herta over.

Het leek uit te draaien op een hoofdpijndossier voor beide partijen. De verdediger wilde alleen nog maar voor de club uit Berlijn spelen en dreigde zelfs om over een jaar dan maar transfervrij de stap naar Duitsland te maken. Duidelijk was dat er meer geld geboden moest worden en Fledderus misschien wat water bij de wijn moest doen om alle partijen toch tevreden te stemmen.

Vervanger

De financiële situatie van FC Groningen was ook nog niet zo rooskleurig dat een transfervrij vertrek van Zeefuik zomaar opgevangen kon worden. Tevens was de vervanger in de persoon van Damil Dankerlui al aangetrokken.

Deyovaisio Zeefuik groeide in 69 eredivisiewedstrijden uit tot een ultieme publiekslieveling bij FC Groningen. Afgelopen jaar werd hij zelfs uitgeroepen tot speler van het jaar door de supporters van de Trots van het Noorden. In zijn twee-en-een half jaar dat Zeefuik bij FC Groningen speelde, scoorde hij één keer.

Clausule

Toen Zeefuik in 2018 definitief werd overgenomen door FC Groningen bedong Ajax een terugkoopclausule. De Amsterdammers konden Zeefuik op ieder moment voor 800.000 euro overnemen van FC Groningen. Die clausule heeft Fledderus op het moment dat Sierhuis afgelopen winter aan het Franse Stade de Reims werd verkocht kunnen omzetten.

De terugkoopclausule ging uit het contract, maar de Amsterdammers kregen in plaats daarvan de helft van de transfersom boven de 300.000 euro, mocht Zeefuik door FC Groningen worden doorverkocht. Die 300.000 euro is het bedrag wat FC Groningen aan Ajax voor Zeefuik betaalde.

