DiepTriest zoekt supporters van FC Groningen voor de nieuwste videoclip

Dat de band FC-supporters zoekt is niet zo bijzonder. Het lied 'In mijn bloed' is namelijk geschreven voor FC Groningen. 'Het was eerst een troostlied, maar we hebben de tekst aangepast en er een hoopliedje van gemaakt', zegt zanger Theo Driessen.

Het nummer is in eerste instantie geschreven omdat supporters het stadion niet in mogen vanwege de coronamaatregelen en zo de FC, en het sociale gebeuren daaromheen, zouden moeten missen.

'Het stadion moet uit zijn voegen springen'

De videoclip moet uiteindelijk bestaan uit kleine clipjes waarin supporters in FC Groningen-kledij met de 'Laat ons weer eens juichen'-poster voor zich het lied meezingen. De opnames voor de videoclip zijn aanstaande vrijdag om 14.00 uur in het FC Groningen-stadion. Supporters die mee willen doen moeten zich aanmelden bij de band via info@dieptriest.nl.

Zelf is Driessen enthousiast over het nieuwe nummer van DiepTriest. Hij hoopt dat het stadion van FC Groningen snel weer vol zit zodat iedereen mee kan zingen. 'Het stadion moet uit zijn voegen springen. Het is een echte meezinger en het zou mooi zijn als iedereen mee kan zingen.'

Lees ook:

- Suarez, Van Dijk en Hateboer steunen FC en kopen seizoenkaarten