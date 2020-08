Groningers massaal bereid om water te besparen, maar doen we het ook?

Het overgrote deel van de Groningers (86 procent) is bereid meer water te besparen. Dat blijkt uit een online onderzoek onder vijfhonderd Groningers van Waterbedrijf Groningen. Toch ziet het waterbedrijf dit goede voornemen nog niet terug in het verbruik.

In het onderzoek geeft 76 procent van de ondervraagde Groningers aan dat ze bereid zijn de kraan dicht te draaien tijdens het tandenpoetsen. 71 procent wil alleen nog de wasmachine aanzetten als die echt vol is. Op de vraag of je bereid bent om korter te douchen, antwoordt 34 procent bevestigend. En 35 procent wil tuinplanten sproeien met regenwater.

Concrete tips

Toch laat 20 procent van de ondervraagden weten dat ze moeite heeft met besparen van water en dat ze behoefte heeft aan concrete tips. Daarom start Waterbedrijf Groningen een campagne.



Er worden tips verspreid via de sociale media en het waterbedrijf heeft een video laten maken met de titel 'Wordt de volgende crisis een watercrisis?'

Niet duur, maar wel kostbaar

De titel van de video klinkt onheilspellend, maar is ze ook onrealistisch? Groningers verbruiken gemiddeld circa 115 liter water per dag per persoon. Als er niets verandert, loopt dit op naar ruim 140 liter per dag in 2050. Gemiddeld douchen wij zo’n vijf keer per week acht minuten lang. Tijdens een douchebeurt wordt 70 liter schoon drinkwater verbruikt.

Dit moet echt veranderen, vindt het waterbedrijf. Want water is misschien niet duur, het is wel kostbaar. De beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed water staat onder druk, waarschuwt directeur Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen. 'Aandacht voor bewust (drink-)watergebruik is dan ook van groot belang zodat we voldoende water voor nu en later kunnen blijven garanderen.'

Eerste levensbehoefte

Waarom wordt de prijs van water dan niet verhoogd? 'Het is wettelijk vastgelegd dat in ons land iedereen recht heeft op betrouwbaar water tegen een betaalbare prijs. Het is een eerste levensbehoefte', legt woordvoerder Tabitha Petter van Waterbedrijf Groningen uit. 'Maar hier wordt, ook op hoger niveau, wel over gesproken'.

En soms is het nu al lastig om dit recht te waarborgen. Zo kwam in Gelderland onlangs minder water uit de kraan omdat mensen tegelijkertijd extreem veel gebruikten. 'Dit is een proces dat een waterbedrijf kan inzetten om het verbruik te reguleren, maar soms ontstaat het ook spontaan als mensen echt veel te veel gebruiken. Dan kan een waterbedrijf daar ook niks meer aan doen', aldus Petter.

Douchecoach

Waterbedrijf Groningen doet zelf ook van alles om het waterverbruik terug te dringen. 'Zo bieden we bijvoorbeeld alternatief water aan nieuwe industriële klanten. Ook onderzoeken we nieuwe en aanvullende drinkwaterbronnen', zegt Petter. En er worden dus campagnes bedacht, want deze is niet de eerste.

Petter: 'Vorig jaar stonden we op de Grote Markt om douchecoaches uit de delen.' Dat is een zandloper die je helpt om niet langer dan vijf minuten te douchen. 'We hadden daar vijfduizend van besteld, maar de vraag was zo groot dat we nog vijfduizend moesten bijbestellen. Nou kan dat natuurlijk komen omdat het gratis was, maar je bestelt toch niet zo'n zandloper als je er niks mee wilt doen?', stelt Petter.

Bewustwording

Zij is dan ook optimistisch, ondanks dat de goede voornemens van de Groningers nog niet terug te zien zijn in de waterverbruikcijfers. 'In 2018 dachten mensen nog: er komt toch wel water uit de kraan'.

Maar toch worden Groningers zich steeds bewuster van de problematiek en zien het ook meer als hun eigen verantwoordelijkheid. Er worden bijvoorbeeld steeds meer regentonnen verkocht, zodat tuinen niet meer met drinkwater worden gesproeid.'

Wel is het zo dat mensen vooral aan hun waterverbruik denken als het droog en warm is buiten. Maar we zouden er altijd aan moeten denken, want het is een probleem dat echt voor het hele jaar geldt, besluit Petter.

