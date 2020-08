'Terrorbuurman' wil weg uit Woldendorp: huis staat te koop

De man heeft tegen de makelaar gezegd dat hij naar het Overijsselse Kampen wil.

Jarenlang overlast

D. kwam in de herfst van vorig jaar naar Woldendorp, nadat hij jarenlang de buurt van zijn voormalige woonplaats Gameren (Gelderland) teisterde. In 2017 ging het écht mis toen hij een overbuurman met een baksteen tegen het hoofd sloeg. Hij kreeg twee jaar cel, waarvan één voorwaardelijk, voor poging tot doodslag. Sindsdien wordt hij de 'terrorbuurman' genoemd.

Terwijl D. nog in de gevangenis zat, kocht de Gelderse gemeente Zaltbommel zijn huis voor 255.000 euro om van hem af te zijn. Hij kampt met een persoonlijkheidsstoornis en is verminderd toerekeningsvatbaar, maar zou keer op keer hulp hebben geweigerd.

'Van alles gesloopt'

Zijn huis in Woldendorp staat te koop bij makelaar Harm Smit uit Zuidbroek. In het begin leek het volgens Smit een normale man, maar dat werd snel anders: 'Toen hij bij mij kwam, was er eigenlijk weinig mis mee. Hij kon alleen geen werk vinden. Ik dacht: hoe kan dat nou? Hij is heel technisch en rondom Delfzijl is volop werk. Maar gaandeweg werd hij steeds wilder.'

De foto's op Funda tonen een honderd jaar oude woning met functionerende keuken, badkamer en een kleine inboedel, onder de vermelding dat het huis 'in renovatie' is. Smit: 'Hij heeft van alles gesloopt. Het huis is onverkoopbaar. Ik zit er ook mee wat ik daarmee aan moet. Ik ben al veertig jaar makelaar en heb al 5.500 woningen verkocht, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt.'

Enkele weken geleden was er nog een bezichtiging. Die verliep anders dan anders. D. wilde de bezichtiging zelf doen in een weekend dat het hem zelf uitkwam, vertelt Smit: 'De man die de woning kwam bezichtigen, belde me na dat weekend op. Hij zei: 'Stuur daar niemand meer heen, dit is niks. Hij heeft het gesloopt van binnen en het staat helemaal vol met Harley-onderdelen.'

Vanwege de perikelen is het huis tussentijds een aantal keren van Funda gehaald. Het stond eerst voor 119.500 euro te koop. De prijs is inmiddels gestegen naar 142.500 euro vanwege stijgende huizenprijzen.

Delfzijl doet geen bod

Nadat dinsdag bekend werd dat hij ook in Woldendorp buurtbewoners bedreigt en lastigvalt, is het volgens Smit vrijwel onmogelijk om het huis op een normale manier te verkopen. 'Ik weet ook niet wat ik ermee aan moet. Hij staat nog op Funda, ik durf hem er niet af te halen. Het liefste zou ik dat wel doen. Er komen voorlopig geen bezichtigingen.'

Locoburgemeester Jan Menninga liet eerder al weten dat de gemeente Delfzijl in elk geval geen 'Zaltbommeltje' doet: 'Wij doen geen bod, dat kan hij wel vergeten. Het kan niet zo zijn dat iemand van de ene naar de andere gemeente gaat om met gemeenschapsgeld te worden uitgekocht. Dat zou niet best zijn, dan faalt het rechtssysteem', aldus Menninga.

