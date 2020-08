Fotograaf legt Stad en Ommeland van boven vast in 600 foto's tellend boek

Ik ontmoet Koos Boertjens op het vliegveld van Oostwold, samen met directeur Tom van der Meulen, de vaste piloot van de fotograaf. De twee kozen samen al talloze keren het luchtruim.

Sinds 2007

De heren hebben plaats genomen op het terras van het vliegveld. Daar bespreken ze de route die ze vandaag zullen vliegen. Uit hun amicale manier van omgang met elkaar wordt duidelijk dat ze elkaar al langer kennen. Van der Meulen: 'We doen dit als sinds 2007. Het is gewoon heel leuk om met Koos te vliegen. We zijn goed aan elkaar gewend, ik weet precies wat hij wil.'

Fotograaf Koos Boertjens (l) en piloot Tom van der Meulen (Foto: Koos Boertjens)

De route die ze vliegen is mede afhankelijk van de opdrachten die Boertjens krijgt van zijn klanten. Overheden en bedrijven betalen hem om luchtfoto's van uiteenlopende onderwerpen te maken. 'De foto's die ik gebruik voor mijn boek zijn een soort bijvangst', zegt Boertjens, lach om de mond, twinkeling in de ogen.

Later, als ik groot ben...

Hoe komt het dat hij zo gefascineerd is door de vergezichten vanaf grote hoogte? 'Als jongetje van een jaar of negen was ik eens op een schoolreisje op de vliegbasis in Leeuwarden, waar ik helikopters zag. Toen besloot ik: als ik later groot ben ga ik ook vliegen.'

De voor vandaag uitgestippelde route voert ons over de windmolens in aanbouw langs de N33, de stikstoffabriek bij Zuidbroek, het zonnepark bij Sappemeer, de scheepsbouw aan het Winschoterdiep, de stad Groningen en Meerstad.

Oorverdovend lawaai

Eenmaal in de lucht opent Boertjens, die naast de piloot zit. het raampje naast zich, waardoor een oorverdovend lawaai de cockpit binnendringt. De fotograaf steekt de lange lens van zijn camera naar buiten en gaat aan het werk, gedreven en geconcentreerd.

'Hier naar rechts', zegt hij, turend door het zoekvenster van zijn camera. 'En hier naar links, kan de bocht wat scherper?'

Piloot Van der Meulen heeft moeite alle aanwijzingen te volgen: 'Hou je er wel rekening mee dat we vandaag in een toestel zitten dat wat minder wendbaar is dan wat je normaal gewend bent?'

Fotograaf Boertjens aan het werk (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Tientallen, nee honderden foto's maakt Boertjens tijdens de vlucht die krap een uur duurt. 'Het is een kunstenaar', zegt Van der Meulen. 'Het zijn geen gewone foto's, hij maakt er een echte compositie van.'

600 foto's, 320 pagina's

Van alle foto's die Boertjes maakte boven Groningen koos hij de mooiste uit voor zijn boek. Het zijn er 600, afgedrukt op 320 pagina's.

'Met de foto's probeer ik ook ontwikkelingen in beeld te brengen', zegt hij. 'Denk bijvoorbeeld aan de bouw van viaducten en nieuwe activiteiten in de Eemshaven en in Delfzijl.'

Een van de vele objecten in het boek: Het Groninger Museum (Foto: Koos Boertjens)

Stokje overgeven

Boertjens is niet van plan om die ontwikkelingen nog tot in lengte van dagen te blijven volgen. 'Zondag 9 augustus vier ik mijn 70ste verjaardag, daarna wil ik het stokje graag overgeven aan mijn zoon. Maar ik sluit absoluut niet uit dat ik zelf ook nog wel eens de lucht ga.'

'Groningen van boven' -Stad en Ommeland is vanaf volgende week te koop.