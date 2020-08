Rederij: ‘Aantal passagiers naar Borkum nog niet op oude niveau’

'Mensen zijn nog voorzichtig', zegt Rolf Bouwman, adjunct-directeur bij AG Ems. Hij merkt dat de veerdienst voor veel toeristen toch nog een drempel vormt om naar het eiland te gaan. 'We proberen daar mensen in tegemoet te komen. We varen niet op volle capaciteit.’

Geen volledige capaciteit

Achthonderd mensen mogen er mee op de boot. Dat is twee derde van de capaciteit. ‘We kunnen 1200 mensen kwijt op de boot, maar dat doen we expres niet, waarmee we mensen extra ruimte geven. Zo voelen ze zich veiliger', legt Bouwman uit.

Op de veerboot naar Borkum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Mondkapjes

Op de boot geldt een mondkapjesplicht in de binnenruimten. Buiten op het dek mag het mondkapje af, maar alleen als mensen op anderhalve meter van elkaar plaatsnemen. ‘Er wordt duidelijk omgeroepen wanneer het wel en niet mag. We zijn heel voorzichtig. Mensen worden ook geregistreerd, zodat we ze makkelijk kunnen traceren bij een eventuele corona-uitbraak’, zegt Bouwman.

Heel veel inkomsten zijn weggevallen Rolf Bouwman - Adjunct-directeur AG Ems

De rederij heeft bijna twee maanden niet kunnen varen op Borkum vanaf de Eemshaven, omdat het eiland op slot zat voor toeristen. ‘Heel veel inkomsten zijn daardoor weggevallen. Maar we hebben ook kosten weten te besparen. Het is gelukkig niet zo dat de rederij in zwaar weer zit’, licht Bouwman. toe.

De veerboot naar Borkum in de Eemshaven (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Bouwman hoopt dat er geen tweede coronagolf komt, waardoor het eiland opnieuw op slot moet. ‘Wat dan de gevolgen zijn, kan ik nu nog niet overzien’, besluit hij.

