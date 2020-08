Politieboot na brand mogelijk tijdje onbruikbaar

De boot van de politie te water in Delfzijl is als gevolg van een brand mogelijk een poos buiten gebruik.

De politieboot was bezig met een surveillance op het water, toen er door onbekende oorzaak brand ontstond in de machinekamer van het schip. Agenten konden de brand snel blussen, waarna de brandweer in de haven van Delfzijl klaarstond om te helpen.

Er is wel schade, maar hoe groot die is, moet volgens politiewoordvoerder Dennis Janus nog blijken. ‘Mocht de boot inderdaad een tijd uit de vaart zijn, dan sturen we een andere boot naar Delfzijl. Het werk komt er niet door in gevaar, want er varen ook boten van Rijkswaterstaat, de kustwacht, marechaussee en douane.'

Opsporingstaken

De politieboot wordt vooral gebruikt voor opsporingstaken, zoals het onderzoek naar smokkelaars en milieucriminaliteit, maar kan ook worden ingezet om de plaatselijke vaarregels te handhaven.