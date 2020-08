Carin Veldkamp is 40 jaar in dienst bij de supermarkt: 'Ik ga nu voor de 50!'

Carin Veldkamp is woensdag 40 jaar in dienst bij de supermarkt. 'Maar aan stoppen denk ik niet', zegt de hoofdcassière van de Coop-vestiging aan de Meeuwerderweg in Stad.

'Carin is een beroemdheid in de wijk, ze is hét gezicht van de winkel', zegt bedrijfsleider Niels van der Schoot. 'Ze is ook al een week aan het vissen wat wij voor haar jubileum hebben georganiseerd.'

Verrassing

Haar collega's hielden de kaken echter stevig op elkaar.

'We doen alsof we niks doen. Des te groter is de verrassing', zegt Van der Schoot. Hoewel: die verrassing was er misschien wel al af door de 40-jaar-in-dienst-pop die bij de ingang staat.

Carin is hartstikke super. We kunnen niet zonder haar Een Coop-klant

'Ze is hartstikke super, we kunnen niet zonder haar', zegt een klant.

Carin zelf kan het allemaal wel waarderen, de poespas die hoort bij een jubileum. 'Ik vind het hartstikke leuk', reageert ze. 'Dat betekent dat ik wel word gewaardeerd. Ik heb alleen een kroontje op dat twee maten te klein is, dus die doet een beetje zeer aan m'n hoofd.'

'Nog niet van mij af'

Ze vindt het werk dat ze doet 'hartstikke leuk. Anders deed ik het geen veertig jaar. Ik ga nu voor de vijftig!', zegt ze enthousiast.

Nee, aan stoppen denkt ze niet. 'Misschien dat Niels dat hoopt, maar hij is nog niet van mij af, hoor.'