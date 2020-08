Kopstuk No Surrender Ten V. terug de cel in

Dinsdag moet de man uit het Drentse Klazienaveen als enige kopstuk van de, inmiddels verboden motorclub voor de rechtbank in Groningen verschijnen. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld, maar dan moet de rechter volgens de wettelijke termijn opnieuw over het voorarrest beslissen.



Eind september staat pas weer een zitting gepland in de omvangrijke No Surrenderzaak en maakt het OM de strafeisen bekend.

Stokje overgenomen

Het veelomvattende proces loopt al sinds maart 2018. Oud-bestuursleden Henk Kuipers, Klaas Otto, Ten V. en R. worden verdacht van onder meer diefstal met geweld en leidinggeven aan een criminele organisatie.



De motorclub werd in 2013 door Otto opgericht. Kuipers meldde zich in 2014 en werd in december 2017 aangehouden. Ten V. nam toen het stokje van hem over.



