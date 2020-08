Hitteplan van kracht: drink voldoende en span je overdag niet te veel in

Donderdag wordt het in een deel van onze provincie al dertig graden. Vrijdag en zaterdag is dat overal het geval met als maximum 33 graden. Ook de dagen erna worden naar verwachting erg warm met maxima van rond de 30 graden.

Het hitteplan is een waarschuwing voor de hitte en bijkomende risico's voor voornamelijk kwetsbare groepen. Het gaat dan om bijvoorbeeld ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement.

Het RIVM geeft de volgende tips om het hoofd koel te houden:

- Drink voldoende

- Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon

- Zoek de schaduw op

- Smeer de huid in met zonnebrandcrème;

- Beperk lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond

- Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning

- Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben

Smogwaarschuwing

Niet alleen de hitte kan de komende dagen voor problemen zorgen. Er geldt de komende dagen een waarschuwing voor een slechte luchtkwaliteit vanwege smog. Mensen die gevoelig zijn voor smog wordt geadviseerd om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

