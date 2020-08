Lycurgus schrijft zich 'na lang twijfelen' in voor Europese CEV Cup

Omdat de Groningers het afgelopen seizoen de beker hebben gewonnen, had de ploeg van coach Arjan Taaij recht op deelname aan de CEV Cup. Wytze Kooistra, die tegenwoordig lid is van het organisatieteam van Lycurgus, legt uit. ‘Er was nog een mogelijkheid om voorronde Champions League te spelen, maar we hebben ons ingeschreven voor de plek die we sportief hebben nagejaagd’, aldus de oud-topvolleyballer.

'Deadline verschoven'

‘Met de corona is het natuurlijk lastig inschatten allemaal hoe het gaat lopen. Of je wel of niet kunt reizen straks en misschien niet met publiek kunt spelen, maar daar hebben alle sportclubs nu mee te maken.'



'We vinden het toch belangrijk om Europees weer mee te doen. Normaal gesproken hadden we ons in mei al moeten inschrijven, maar vanwege alle onzekerheid door corona is de deadline verschoven naar begin augustus’, vertelt Kooistra.

Financiën

Nu is het door de coronamaatregelen maar de vraag hoe goed het Europese avontuur financieel te dragen is. ‘Dat is wel iets waardoor we tot het laatste getwijfeld hebben. Het zicht op recettes is op dit moment nihil. Bij een doorsnee Europese wedstrijd heb je bij ons twee- tot driehonderd genodigden, seizoenkaarthouders en businessclubleden. Dat is wat je met de coronamaatregelen misschien wel maximaal kwijt kunt straks in het Alfa-college Sportcentrum, dus dan heb je geen recettes.'

'We hopen wel dat er tegen die tijd iets meer mogelijk is, maar de kans bestaat dat dat nul is. Die hebben we al wel ingecalculeerd.’

‘Duizenden euro’s per ronde’

‘De Europese campagnes kosten over het algemeen meer geld dan het oplevert. Vorig jaar hebben we er een sponsor aan kunnen koppelen, maar dat is dit jaar nog niet gelukt. Het zijn relatief dure wedstrijden, maar tegelijkertijd zijn het ook aansprekende wedstrijden. Het kost toch wel vele duizenden euro’s per ronde', aldus Kooistra.

Programma

Lycurgus begint op maandag 17 augustus met trainen. Het seizoen begint in het weekend van 3 en 4 oktober in Ede met de strijd om de supercup via een Final Four. De eerste Europese wedstrijd staat voor november gepland. 'Het is niet te zeggen hoe de situatie dan is natuurlijk. Het zal in elk geval grote flexibiliteit vergen dit jaar', besluit Kooistra.



