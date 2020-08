'Kabinet wil introductie schrappen': KEI-week op losse schroeven

Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Een definitief besluit valt bij een ingelast overleg van de meest betrokken ministers donderdagmiddag. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven na afloop een persconferentie.

De organisatie van de KEI-week laat weten de ontwikkelingen op de voet te volgen en de persconferentie van donderdag af te wachten.

Besmettingen onder studenten

De Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. zette eerder deze week de kennismakingsperiode stop wegens vier coronabesmettingen bij leden en aspirant-leden. Ook in Rotterdam zijn grote zorgen om het hoge aantal besmettingen onder studenten.

Overigens gaat bij een eventuele afgelasting van het fysieke deel van de KEI-week het online programma wel gewoon door.

Teleurgesteld

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is teleurgesteld dat de introductieweken voor studenten waarschijnlijk worden afgelast. 'Het is logisch dat er scherpe maatregelen gelden. Maar studenten moeten kennis kunnen maken met elkaar en de opleiding', zegt Freya Chiappino, vicevoorzitter van de LSVb. Ze benadrukt het belang van de kennismakingsweken voor nieuwe studenten in deze coronatijd.

'Juist als je onderwijs voornamelijk digitaal gaat zijn, moet je als eerstejaars de kans krijgen om je medestudenten, je stad en je hogeschool of universiteit te leren kennen.'

Teststraat

Niet alleen studenten maar ook vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden vormen een bron van zorg. Het kabinet overweegt volgens ingewijden een teststraat in te richten op Schiphol waar reizigers zich vrijwillig en laagdrempelig kunnen laten testen.

Voor terugkeerders uit landen waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt, geldt een dringend advies om na thuiskomst twee weken in quarantaine te gaan. Maar als zij in korte tijd twee keer negatief testen, kan die periode mogelijk worden verkort.

Het extra kabinetsberaad is ingepland omdat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus de afgelopen weken sterk is toegenomen. De Tweede Kamer is daar eveneens bezorgd over. Volgende week is er een plenair debat, voorafgegaan door een technische briefing over de jongste ontwikkelingen rond het virus.

