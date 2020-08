Kabouterpad in Sellingen laat kinderen kennis maken met de natuur

In Sellingen is ook een egelpad (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Biblionet Groningen en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen om kinderen via een Kabouterpad en een Egelpad in Sellingen spelenderwijs kennis laten maken met de natuur.

Flip Klatter, boswachter in Westerwolde, heeft de paden al verschillende keren gelopen. 'Het Kaboutpad is 1,3 kilometer lang, dat is voor kinderen van 3 tot 7 jaar', vertelt hij.

Knapzak

De kinderen kunnen dat pad onder begeleiding van een ouder of een opa en oma lopen. Ze lopen als het ware een soort verhaaltje.

Klatter: 'De kinderen krijgen een knapzak mee, met daarin een puntmuts, een kralenketting in een kleur die correspondeert met de kleur van de paaltjes, een schminkdoosje om de wangetjes rood te kleuren, en een boekje. Daarin staan allerlei opdrachtjes die ze moeten uitvoeren.'

Egelpad

Naast het kabouterpad is er het Egelpad. Dit pad is 2,5 kilometer lang. 'Hierbij wanen de kinderen zich in het leven van een egel', zegt Klatter. 'En ook hier krijgen ze opdrachtjes mee.'

Over aanloop hebben ze in Sellingen niet te klagen, zegt Klatter. 'Het is druk. Heeft natuurlijk te maken met de vakantie en de coronatijd. Mensen gaan niet naar het buitenland; alle campings in de omgeving zitten vol.'