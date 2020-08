Inbrekers halen kiosk busstation Veendam overhoop

Chauffeurs van Qbuzz, die een deel van het pand gebruiken als kantine, ontdekten de inbraak.

Puinhoop

Plaggenborg werd uit zijn bed gebeld: 'Ik moest meteen komen, ik schrok me natuurlijk wild. De daders hebben een dikke chaos achtergelaten. Er lag veel glas, er lagen koffiebekertjes op de grond en ze hebben een van mijn snoepautomaten kapot gegooid', vertelt Plaggenborg. Ook lag de kassa-lade op de vloer. 'Maar die wordt natuurlijk dagelijks geleegd, er zaten alleen een paar stuivers en dubbeltjes in.'

Koffiebekertjes op de grond (Foto: Dennie Gaasendam)

Verder hebben de inbrekers meerdere blikjes frisdrank weggenomen uit de koelkast en stond de diepvries open. 'Mogelijk hebben ze een paar ijsjes gehad, maar dat is lastig te zeggen.' Uit het deel van het pand dat Qbuzz gebruikt werd bovendien een tv-scherm meegenomen.

Honderden euro's schade

De daders kwamen binnen via de deur aan de achterzijde van de kiosk. 'Die hebben ze geprobeerd te forceren. Toen dat niet lukte, sloegen ze het kleine raampje in de deur in. Daarmee lukte het ze om de deur alsnog te openen', vertelt Plaggenborg.

Hij schat de totale schade op zo'n zeshonderd euro. 'Maar het is wel een bittere pil. Mijn eigen risico is vijfhonderd euro. Dit is bovendien pas de derde week dat ik open ben.'

De chaos na de inbraak (Foto: Dennie Gaasendam)

Sporenonderzoek

De daders namen niet alleen iets mee, ze lieten ook iets achter: een bloedspoor. 'Mogelijk is dat gebeurd bij het inslaan van de ruit', zegt Plaggenborg, terwijl een agent bezig is met sporenonderzoek. Hij hoopt bovendien dat de beelden die door beveiligingscamera's zijn gemaakt nog iets zullen uitwijzen.

De kiosk is donderdagochtend ondanks de inbraak gewoon open gegaan.

Eerdere vernielingen

Al drie keer eerder was het pand in de Jonkersloods, waarin het busstation zit, het mikpunt van vandalen of inbrekers. Het servicepunt werd eerder geëxploiteerd door Qbuzz. De busvervoerder stopte daar op 15 december vorig jaar mee. Een dag later werden er al vernielingen gepleegd.

Het OV Consumentenplatform Groningen Drenthe trok daarop bij de gemeente Veendam aan de bel over de onveiligheid op het busstation, omdat er na de sluiting van het servicepunt geen sociale controle meer zou zijn.

Op 20 juli heropende de kiosk in het busstation, met Plaggenborg en zijn vrouw als nieuwe exploitanten.

