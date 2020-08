RIVM: Brief over vaccinatie op scholen is nep

Als je jouw kind naar school stuurt, stem je volgens de tekst stilzwijgend in met vaccinatie. De vaccinaties zouden over een paar maanden kunnen beginnen, aldus de tekst.

GGD: altijd toestemming ouders nodig

Woensdag waarschuwde het RIVM al dat het om een nepbrief gaat. Het instituut gaat kijken of er juridische stappen mogelijk zijn tegen de, nu nog onbekende, briefschrijver(s).

De GGD benadrukt dat ouders altijd toestemming moeten geven voor vaccinaties en dat de inhoud van de brief dus onmogelijk afkomstig kan zijn van een officieel overheidsorgaan.

'Wijziging schoolbeleid'

Het is onbekend hoeveel mensen de brief in de bus hebben gehad en wie de brief verzonden heeft. Inmiddels gaat de brief ook rond op het internet.

Bovenaan de brief staat het Rijkslogo en het officiële lettertype van de Rijksoverheid is nagemaakt. De brief is gericht aan 'Ouders met kinderen op peuterscholen, basisscholen en/of middelbare scholen'. Verder staat er: 'Betreft: Wijziging schoolbeleid.'

Goed Nederlands

Bovenaan de brief staat het verzoek niet direct te reageren, maar de brief wel door te sturen. De brief ziet er vrij officieel uit en is over het algemeen geschreven in goed Nederlands.

Het tweede deel van de brief gaat over seksuele voorlichting.