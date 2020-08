Zoekgeraakte Bommen Berend-maquette weer bijna zo goed als nieuw

Op 28 augustus moet de maquette van drie bij drie meter af zijn. Op die dag, en een dag later, wordt het gevaarte namelijk ter ere van het Gronings Ontzet tentoongesteld in de Martinikerk.

Historische strip

De Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken Groningen (KVVVG) heeft de klus op zich genomen. Hoe het zo gekomen is?

'Vanuit de KVVVG waren wij bezig een historische strip te ontwikkelen', vertelt Richard Tapper. 'Zodoende kwamen wij in gesprek met een historicus, die ons een ansichtkaart liet zien met daarop deze maquette.'

Gronings Ontzet op drie bij drie meter (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Uiteindelijk bleek-ie stiekem in het depot van het Gronings Museum te liggen. 'Gewoon' in Groningen, waar-ie ook hoort, natuurlijk Richard Tapper

Maar waar die maquette was? Niemand die het wist. De zoektocht verliep van het Scheepvaartmuseum naar het Legermuseum in Leiden tot aan het Nationaal Militair Museum in Soest.

Kneiterhard aan het werk

'Uiteindelijk bleek-ie stiekem in het depot van het Gronings Museum te liggen', vertelt Tapper. 'Gewoon in Groningen, waar-ie ook hoort, natuurlijk.'

'We hebben hem daar opgeduikeld, en de originele maquettebouwers van 22 jaar geleden ook weer gevonden. En die zijn nu kneiterhard aan het werk om de maquette weer toonbaar te krijgen voor 28 augustus.'

Bouwer/restaurateur Jaap de Graaf aan het werk. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Jaap de Graaf is één van de bouwers/restaurateurs die weer aan z'n 'oude' bouwwerk mag werken. Hij en z'n collega waren zeer verheugd toen het KVVVG-telefoontje kwam met het verzoek om de maquette te restaureren.

'Want hij was weg', zegt hij, 'en nu is-ie er weer, en men wil er bovendien nog wat mee doen.' Ook de originele bouwers hadden geen idee waar het bouwsel terecht was gekomen. 'Het enige wat we wisten was dat het destijds was verkocht aan het legermuseum in Delft.'

De maquette is niet goed opgeslagen geweest. Daardoor zijn er huizen beschadigd en poppetjes ingedeukt Jaap de Graaf - bouwer/restaurateur

Ja, geeft De Graaf toe, er moet best wat aan gebeuren voor de maquette op 28 en 29 augustus weer presentabel zal zijn.

'Hij is ten eerste niet echt goed opgeslagen geweest', zegt hij. 'Dus de platen zijn krom, er zijn huizen beschadigd en poppetjes zijn ingedeukt. Daarnaast is de maquette destijds gemaakt als spel, terwijl we er nu verhalen op kwijt willen.'

Meer poppetjes

En, legt De Graaf uit: 'Als je veel verhalen wilt vertellen, heb je ook meer poppetjes nodig. En daar zijn we nu hard mee bezig om die te maken.'



