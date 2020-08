Bewoner woningbrand Eenrum: 'Na een knal was het vuur meteen enorm' (update)

Woning in Eenrum in brand

Aan de Hoofdstraat in Eenrum staat op dit moment een woning in brand.

Volgens een brandweerwoordvoerder hebben alle bewoners en dieren het huis op tijd kunnen verlaten. De brand is begonnen in de keuken en was op een gegeven moment uitslaand.

Ook de bewoners van vier omliggende huizen hebben, op advies van de brandweer, hun huizen verlaten. De brandweer heeft twee blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet om de brand onder controle te krijgen.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert buurtbewoners deuren en ramen te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Ook is er een NL-alert verstuurd.

'Omdat er geen wind staat blijft de dikke rook boven het dorp hangen', aldus woordvoerder Johan Bosklopper van de brandweer. 'We wilden de mensen er echt op wijzen om ramen en deuren goed dicht te houden.'

Rond 17:15 uur was de brandweer nog volop aan het blussen. Bosklopper: 'Het sein brandmeester is nog zeker niet gegeven. We verwachten namelijk dat de brand nog wel weer uitslaand zal gaan worden.'

'Enorme knal'

Bewoner Ruben Heijloo, die met z'n vriendin pas een jaar in het huis woonde, is ontdaan. 'We lagen wat bij te komen van de verbouwing in een andere kamer, toen we ineens een enorme knal hoorden', zegt hij. 'Het vuur was meteen enorm.'

Ik keek nog even naar het raam waar ze net stonden te blussen. Ja, daar staan m'n fotoboeken Ruben Heijloo

Zelf blussen had geen zin, zag hij meteen. 'Daarvoor was het vuur veel te groot. Ik ben nog achter één van m'n katten aangegaan, die was namelijk richting het vuur naar boven gelopen.'

Fotoboeken

Heijloo, z'n vriendin en hun poezen konden de woning op tijd verlaten. 'Ik keek nog even naar het raam waar ze net stonden te blussen. 'Ja, daar staan m'n fotoboeken', dacht ik. Dat soort dingen, brieven en foto's, krijg je natuurlijk nooit terug. Ja, We hebben er een jaar werk en liefde ingestopt, en dat zien we nu zo ineens voor onze ogen in vlammen opgaan...'

(Het artikel is geüpdatet met gesprekken met de eigenaar van de woning en de brandweer)