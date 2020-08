Werk- en celstraf na reeks mishandelingen en wegrijden na ongeval

'Ik krijg een beeld van een agressief mannetje, dat zich snel voelt aangevallen', zei de rechter tegen de man. Ze vond het bewezen dat de man vorig jaar nietsvermoedende slachtoffers in het gezicht had geslagen

In juli mishandelde hij in zijn woonplaats een man, omdat die hem wees op een verkeersfout. De verdachte stapte uit en deelde daarna een klap uit. 'Maar dat was omdat de ander zo boos reageerde', zei de Damster tegen de rechter.

Slaan, meppen en schade veroorzaken

Een maand later sloeg hij tijdens het uitgaan in Appingedam een jonge vrouw in het gezicht, die stond te roken. In oktober mepte hij in Groningen een man, omdat die zich, een maand eerder in zwembad De Bonte Wever in Assen, vervelend had gedragen.

In dezelfde periode was de man op een parkeerplaats in Delfzijl op een andere auto gebotst. Hij verliet vervolgens zijn parkeerplek. keek even om en reed weg.

'Haast'

Hij had haast, zei hij tegen de rechter. Het legde uit dat een vriend van hem thuis zat met een kleine die nodig een schone luier moest. Hij had snel even bij de supermarkt luiers gehaald. De schade aan de auto die hij raakte is bovendien nooit betaald. Vervelend, vond de rechter. 'Kijk eens naar uzelf, hoe u zich gedraagt. Hoe komt dat toch zo?', vroeg ze aan de verdachte.

De rechter legde de man de straf op die door de officier van justitie was geëist.