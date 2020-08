Uitgeklede KEI-week: meer nieuwe leden, maar minder echt contact

Het afgelopen halfjaar werd hard gewerkt aan het coronaproof maken van de de KEI-week. Al dat werk leek even voor niets, toen woensdag bekend werd dat het kabinet wellicht de introductieweken helemaal wilde gaan verbieden.

Zover is het dus niet gekomen, bleek uit de persconferentie van het kabinet van donderdag. Het fysieke deel van de KEI-week gaat door, hoewel in flink uitgeklede vorm. Dus kleine groepjes, voldoende afstand, geen alcohol en geen late feestjes. Maar wat betekent dit voor de werving van leden voor studentenverenigingen en voor het onderlinge contact tussen studenten?

Betrokkenheid

'We hebben veel meer aanmeldingen dan andere jaren. We hebben de eerste 150 al ingeloot.' Dat zegt Floris Hamann, rector van Vindicat. De studentenvereniging heeft, net als veel andere studentenverenigingen, dus niks te klagen over de belangstelling van aspirant-studenten.



Maar de introductietijd is vooral belangrijk voor de 'binding'. Hamann: 'Wij verwachten wat van onze leden qua betrokkenheid, maar als alles online moet, wordt dat wel heel lastig. Zie je het al voor je? Dat je alle informatie en kennis moet overbrengen in grote zoom-groepen en dat iedereen elkaar op die manier moet leren kennen?'

Logeren

Vindicat is helemaal klaar voor de introductietijd. 'We zijn vijf maanden bezig geweest met het dichttimmeren van die periode. In overleg met de burgemeester en Veiligheidsregio hebben we protocollen opgesteld, dus ik ben ervan overtuigd dat het veilig kan.'

Vrijdag is er opnieuw overleg met de Veiligheidsregio, andere verenigingen en Stichting KEI. Maar veel maatregelen zijn dus al genomen. Nieuwe leden mogen, in tegenstelling tot andere jaren, bijvoorbeeld niet in Vindicat-huizen logeren. Hamann: 'Ze komen voor één dag naar Groningen en gaan 's avonds weer naar huis. Wij gaan controleren en als iemand toch in een Vindicat-huis slaapt, mag die geen lid worden.'

In de rij

En studenten staan dus blijkbaar in de rij om lid te worden. Hamann snapt dat wel: 'Ze zijn vorig jaar allemaal geslaagd, ze nemen geen tussenjaar en ze hebben drie maanden bij papa en mama op de bank gezeten. Dan wil je wel graag op kamers. En omdat Vindicat studentenhuizen heeft, heb je bij ons eerder kans op woonruimte.'

Kleinere verenigingen

Ook Dizkartes heeft meer aanmeldingen dan vorig jaar. 'Maar niet extreem veel meer', zegt bestuurslid Aukje Hopmans. Aangezien Dizkartes niet zo bekend is als Vindicat, is de KEI-week voor deze vereniging wel van groot belang.

'We slepen altijd nog veel nieuwe leden binnen in de KEI-week', zegt Hopmans. 'Maar Stichting KEI heeft ook een online programma en daarin komen we goed naar voren, dus het is afwachten.'

Kiezelweek

Lyan van der Velde van studentenvereniging Cleopatra is ervan overtuigd dat de introductie wel helemaal online kan. 'Gezondheid staat voorop en de afgelopen maanden is gebleken dat onze vereniging bruist. Het is wel mogelijk om online het verenigingsgevoel mee te krijgen.'



Cleopatra haalt tijdens de KEI-week gemiddeld zo'n zeventig tot tachtig nieuwe leden binnen. 'Als het fysieke deel wegvalt, wordt dat wel lastiger. Maar wij hebben geen stop op de inschrijvingen, dus studenten kunnen het hele jaar lid worden bij ons. En we richten onze pijlen ook op de Kiezelweek in februari.' De Kiezelweek is een soort 'lutje' Keiweek.

Flink aan de bak

De relatief kleine Gereformeerde Studenten Vereniging (GSV) is niet afhankelijk van de KEI-week voor het binnenhalen van leden. 'Wij krijgen jaarlijks zo'n dertig leden erbij en dat is nu niet veel anders', zegt preses David Oosterhuis.

Maar over de introductietijd maakte hij zich in aanloop naar de persconferentie wel wat zorgen. Hij is opgelucht dat er ondanks de vele regels toch een en ander mogelijk blijkt. 'We zijn maanden bezig geweest om een programma te maken. Omdat de KEI-week ook al deels online is, hebben wij juist ingezet op het fysieke deel.'

